Kronologi Sakit Calvin Dores, Putra Deddy Dores, Dilarikan ke RS dan Dinyatakan Alami Masalah Jantung

Calvin Dores mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit dr. Sutoyo, Jakarta, akibat mengalami permasalahan jantung. (Instagram: calvindores.28)
JawaPos.com - Calvin Dores, putra dari penyanyi legendaris Deddy Dores, mengalami serangan jantung. Dia pun dilarikan ke Rumah Sakit dr. Sutoyo, Jakarta, supaya mendapat penanganan secara tepat.
Dagmar C Sunardi selalu ibunda Calvin Dores menceritakan kronologi sakit yang diderita sang putra sebelum dilarikan ke rumah sakit. Dia menyatakan, Calvin Dores awalnya mengalami sesak napas sejak Minggu (24/5) malam.
"Dari semalam dia sudah merasa berat napasnya," ujar Dagmar saat dikonfirmasi, Senin (25/5).
Pada Senin sekitar 11.00 WIB, Calvin Dores kemudian dibawa ke Rumah Sakit dr. Sutoyo, Jakarta, agar penyakit yang dideritanya tersebut dapat ditangani secara tepat.
Pihak rumah kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Calvin Dores setelah dia tiba di Unit Gawat Darurat (UGD) Rumah Sakit Suyoto. Hasil pemeriksaan jantung atau EKG menunjukkan Calvin Dores mengalami serangan jantung.
"Hasil EKG ada serangan jantung dan dicurigai ada sumbatan pada jantungnya," papar Dagmar C Sunardi.
Mewakili pihak keluarga, Dagmar memohon doa dari masyarakat agar kondisi kesehatan sang putra, Calvin Dores, bisa cepat membaik sehingga bisa normal kembali seperti semula.
Belum lama ini, Calvin Dores menjadi pusat perhatian publik atas pernyataan kontroversialnya mau menjual mata seharga Rp 350 juta.
Hal itu dilakukan Calvin Dores karena dia mengalami himpitan ekonomi. Dana itu rencananya akan digunakannya untuk usaha. Dia sangat memikirkan masa depan keluarganya.
Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
13 Rekomendasi Tempat Liburan di Malang dengan Pilihan Wisata Alam, Hiburan, dan Spot Santai yang Membuat Pikiran Lebih Fresh
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Rekomendasi 13 Wisata Terbaik di Bandung untuk Liburan Santai, Healing, dan Quality Time Bersama Orang Tersayang
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK