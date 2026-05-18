Terhimpit Ekonomi, Calvin Dores Mau Jual Mata Senilai Rp 350 Juta

Calvin Dores, putra mendiang Deddy Dores. (Instagram: calvindores.28)
JawaPos.com - Musisi Calvin Dores membuat pernyataan mengejutkan di media sosial mengaku mau menjual matanya karena mengalami himpitan ekonomi.
Pernyataan yang disampaikan Calvin Dores tersebut awalnya sempat dikira hanya sebatas candaan oleh netizen. Akan tetapi, putra musisi legendaris Deddy Dores memastikan bahwa dirinya sangat serius mau menjual mata.
"Andai saja ada yang mau transplantasi mata, gue jual nih mata kanan atau kiri buat modal usaha,” tulis Calvin Dores dalam unggahannya di Instagram Story.
Dia rela melepas matanya karena mengkhawatirkan masa depan anak dan istrinya. Calvin Dores mengaku lelah dengan kondisi ekonominya yang mengalami kesulitan.
“Capek hidup begini, benar-benar nggak ada pemasukan sama sekali! Rp 350 juta gue lepas dah ikhlas,” aku Calvin Dores.
Dia sadar pengakuannya mau menjual mata pasti akan menuai kontroversi di media sosial dan pastinya akan banyak yang memberikan komentar untuk tujuan memberikan nasihat kepada dirinya. Calvin Dores mengaku tidak membutuhkan masukan atau nasihat dari orang lain.
"Disclaimer nggak terima nasihat apapun. Sekali lagi saya tekankan di sini, kalau untuk menjual mata saya adalah sangat serius. DM aja barangkali ada yang butuh,” tegas Calvin Dores.
Dia nekat mau menjual mata karena berada dalam situasi terdesak secara ekonomi. Tidak seperti dugaan orang-orang, Calvin Dores mengaku tidak menerima warisan besar dari mendiang Deddy Dores.
Deddy Dores adalah penyanyi, pencipta lagu, dan produser musik yang sangat berpengaruh di Tanah Air lintas generasi.
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub
Hasil Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Bikin Kejutan! Tembus 13 Besar di FP2
11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
12 Hotel Terbaik di Semarang dengan Fasilitas Lengkap, Nuansa Cozy dan Menenangkan untuk Quality Time Bersama Orang Tercinta
13 Buah Tangan Khas Malang Paling Populer dengan Cita Rasa Lezat dan Harga Ramah di Kantong