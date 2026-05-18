Terhimpit Ekonomi, Calvin Dores Mau Jual Mata Senilai Rp 350 Juta

JawaPos.com - Musisi Calvin Dores membuat pernyataan mengejutkan di media sosial mengaku mau menjual matanya karena mengalami himpitan ekonomi.

Pernyataan yang disampaikan Calvin Dores tersebut awalnya sempat dikira hanya sebatas candaan oleh netizen. Akan tetapi, putra musisi legendaris Deddy Dores memastikan bahwa dirinya sangat serius mau menjual mata.

"Andai saja ada yang mau transplantasi mata, gue jual nih mata kanan atau kiri buat modal usaha,” tulis Calvin Dores dalam unggahannya di Instagram Story.

Dia rela melepas matanya karena mengkhawatirkan masa depan anak dan istrinya. Calvin Dores mengaku lelah dengan kondisi ekonominya yang mengalami kesulitan.

“Capek hidup begini, benar-benar nggak ada pemasukan sama sekali! Rp 350 juta gue lepas dah ikhlas,” aku Calvin Dores.

Dia sadar pengakuannya mau menjual mata pasti akan menuai kontroversi di media sosial dan pastinya akan banyak yang memberikan komentar untuk tujuan memberikan nasihat kepada dirinya. Calvin Dores mengaku tidak membutuhkan masukan atau nasihat dari orang lain.

"Disclaimer nggak terima nasihat apapun. Sekali lagi saya tekankan di sini, kalau untuk menjual mata saya adalah sangat serius. DM aja barangkali ada yang butuh,” tegas Calvin Dores.

Dia nekat mau menjual mata karena berada dalam situasi terdesak secara ekonomi. Tidak seperti dugaan orang-orang, Calvin Dores mengaku tidak menerima warisan besar dari mendiang Deddy Dores.