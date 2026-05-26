Calvin Dores Dirawat Intensif di RS dengan Alat Dipasang di Dada, Ibunda: Mohon Doanya

JawaPos.com - Calvin Dores, putra dari mendiang penyanyi legendaris Deddy Dores, kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit dr. Sutoyo, Jakarta. Calvin dilarikan ke rumah sakit pada Senin (25/5) kemarin setelah sempat mengalami sesak napas di akhir pekan lalu.

Hasil pemeriksaan dokter yang menanganinya, Calvin Dores dinyatakan mengalami serangan jantung. Selain itu, juga terdapat sumbatan pada bagian jantungnya.

Melalui unggahan Instagram Story Calvin Dores, Dagmar C Sunardi selaku ibunda memperlihatkan foto sang putra sedang dalam posisi tidur di atas ranjang rumah sakit dengan alat terpasang di dada.

Dagmar C Sunardi memohon kepada netizen dan publik untuk turut mendoakan Calvin Dores supaya kondisi kesehatannya lekas membaik.

"Mohon doanya. Ini mamanya Calvin, Calvin serangan jantung (dirawat) di RS Suyoto," tulis Dagmar C Sunardi memberi keterangan pada foto unggahannya.

Nama Calvin Dores beberapa kali mencuri perhatian publik di Tanah Air. Sekitar tahun 2019 silam, dia sempat disorot gara-gara bekerja sebagai driver ojek online (ojol) demi melunasi utang ayahnya.

Kala itu, Calvin mengaku pada saat Deddy Dores meninggal dunia pada 17 Mei 2016 silam, ayahnya masih memiliki utang yang cukup besar. Calvin bertanggung jawab untuk melunasinya dan terpaksa harus bekerja keras jadi driver ojol.

Calvin Dores mengaku, royalti yang diterima keluarga atas lagu-lagu Deddy Dores seharusnya angkanya besar. Namun pada kenyataannya, royalti yang diterima keluarga nominalnya sangat kecil. Dia pun terpaksa harus bekerja keras untuk menutupi utang mendiang ayahnya.