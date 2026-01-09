Netflix Umumkan Serial ‘Emily in Paris' Akan Tamat Pada Season Keenam

JawaPos.com – Emily in Paris dipastikan akan berakhir pada musim keenam yang saat ini tengah diproduksi oleh Netflix.

Dilansir dari laman Variety pada Jum'at (22/5), Pengumuman tersebut disampaikan platform streaming itu sebagai penutup perjalanan serial populer yang telah berjalan selama lima musim.

Musim keenam sekaligus menjadi babak terakhir kisah Emily dalam menjalani kehidupannya di Eropa.

Pencipta serial, Darren Star, menyampaikan rasa syukur atas perjalanan panjang produksi serial tersebut. Ia menyebut proses menghadirkan Emily in Paris bersama para pemeran dan kru sebagai pengalaman istimewa selama bertahun-tahun

Darren Star juga mengapresiasi dukungan para penggemar yang terus mengikuti perjalanan cerita sejak musim pertama.

Musim terakhir Emily in Paris saat ini sedang memasuki tahap produksi dan proses syuting disebut berlangsung di Yunani.

Tim produksi menjanjikan akhir cerita yang tetap mempertahankan unsur romantis, petualangan, dan gaya khas serial tersebut. Penggemar pun diharapkan dapat menikmati penutup kisah Emily dengan nuansa emosional dan elegan.

Lily Collins kembali memerankan karakter utama sebagai Emily, seorang eksekutif pemasaran asal Chicago yang bekerja di Paris. Dalam pernyataannya kepada penggemar, Collins menyebut musim keenam akan menghadirkan seluruh elemen yang selama ini dicintai penonton.

Lily Collins juga mengungkapkan antusiasme untuk merayakan perjalanan terakhir serial tersebut bersama para penggemar.