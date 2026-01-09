Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Sabtu, 23 Mei 2026 | 07.56 WIB

Netflix Umumkan Serial ‘Emily in Paris' Akan Tamat Pada Season Keenam

Lily Collins dalam Emily in Paris (Instagram @emilyinparis) - Image

Lily Collins dalam Emily in Paris (Instagram @emilyinparis)

JawaPos.com – Emily in Paris dipastikan akan berakhir pada musim keenam yang saat ini tengah diproduksi oleh Netflix.

Dilansir dari laman Variety pada Jum'at (22/5), Pengumuman tersebut disampaikan platform streaming itu sebagai penutup perjalanan serial populer yang telah berjalan selama lima musim.

Musim keenam sekaligus menjadi babak terakhir kisah Emily dalam menjalani kehidupannya di Eropa.

Pencipta serial, Darren Star, menyampaikan rasa syukur atas perjalanan panjang produksi serial tersebut. Ia menyebut proses menghadirkan Emily in Paris bersama para pemeran dan kru sebagai pengalaman istimewa selama bertahun-tahun

Darren Star juga mengapresiasi dukungan para penggemar yang terus mengikuti perjalanan cerita sejak musim pertama.

Musim terakhir Emily in Paris saat ini sedang memasuki tahap produksi dan proses syuting disebut berlangsung di Yunani.

Tim produksi menjanjikan akhir cerita yang tetap mempertahankan unsur romantis, petualangan, dan gaya khas serial tersebut. Penggemar pun diharapkan dapat menikmati penutup kisah Emily dengan nuansa emosional dan elegan.

Lily Collins kembali memerankan karakter utama sebagai Emily, seorang eksekutif pemasaran asal Chicago yang bekerja di Paris. Dalam pernyataannya kepada penggemar, Collins menyebut musim keenam akan menghadirkan seluruh elemen yang selama ini dicintai penonton.

Lily Collins juga mengungkapkan antusiasme untuk merayakan perjalanan terakhir serial tersebut bersama para penggemar.

Sejak debutnya, Emily in Paris berhasil menjadi salah satu serial berbahasa Inggris paling populer di Netflix. Lima musim sebelumnya tercatat menghabiskan puluhan pekan di daftar serial teratas global platform streaming tersebut.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Kesuksesan Season Kelima Antar Emily in Paris Berlanjut ke Season 6 di Netflix - Image
Music & Movie

Kesuksesan Season Kelima Antar Emily in Paris Berlanjut ke Season 6 di Netflix

Jumat, 9 Januari 2026 | 02.36 WIB

Netflix Siapkan Paket Beriklan di Indonesia Mulai 2027 dengan Tarif Langganan Lebih Terjangkau - Image
Entertainment

Netflix Siapkan Paket Beriklan di Indonesia Mulai 2027 dengan Tarif Langganan Lebih Terjangkau

Rabu, 20 Mei 2026 | 08.35 WIB

Netflix Bakal Punya Paket Lebih Murah di Indonesia, Tapi Harus Rela Nonton Iklan - Image
Teknologi

Netflix Bakal Punya Paket Lebih Murah di Indonesia, Tapi Harus Rela Nonton Iklan

Sabtu, 16 Mei 2026 | 21.21 WIB

Terpopuler

104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya! - Image
1

104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!

2

Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi

3

11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!

4

16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan

5

Jadwal Moto3 Italia 2026! Veda Ega Pratama Ditantang Tak Goyah di Mugello demi Salip Rival Klasemen

6

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

7

8 Spot Kuliner di Kota Tua Surabaya, Makan Enak dengan Suasana Vintage dan Pemandangan yang Memanjakan Mata!

8

Mariano Peralta Merapat ke Persija Jakarta? Manajer Borneo FC Langsung Buka Suara

9

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

10

Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore