Drama See You at Work Tomorrow Bagikan Poster, Intip Kisah Cinta Seo In Guk dan Park Ji Hyun

JawaPos.com - Aktor Korea Selatan Seo In Guk akan berperan di drama See You at Work Tomorrow.

Dilansir dari Soompi, Jum’at (22/5), drama yang telah merilis poster baru itu memperlihatkan pemerannya, Seo In Guk dan Park Ji Hyun.

Diadaptasi webtoon populer dengan judul yang sama, drama romantis ini dibintangi Park Ji Hyun sebagai Cha Ji Yoon, seorang pekerja kantoran yang terjebak dalam rutinitas karier.

Menariknya, setelah terlibat dengan bosnya yang keras kepala, Kang Si Woo (Seo In Guk), ia akhirnya memulai babak baru baik dalam karier maupun kehidupan cintanya.

Makin dinanti, poster yang baru dirilis menunjukkan Kang Si Woo dan Cha Ji Yoon duduk berdampingan di dalam bus.

Kemudian Kang Si Woo, yang disebut sebagai “pria 3 TIDAK” yang biasanya tanpa ekspresi dan menjaga jarak dari orang lain, menonjol dengan menunjukkan senyum tipis hanya di depan Cha Ji Yoon.

Di sisi lain, Cha Ji Yoon juga mencoba bersikap acuh tak acuh, tetapi ia tampak menyadari keberadaan Kang Si Woo, menciptakan rasa kegembiraan.