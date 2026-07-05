Aksi Seo In Guk dan Park Ji Hyun Makin Menarik di Drama See You at Work Tomorrow!, Intip Cuplikannya

JawaPos.com - Memiliki cerita menarik, aksi Seo In Guk dan Park Ji Hyun di drama Korea See You at Work Tomorrow! selalu ditunggu penggemar

Dilansir dari Soompi, Minggu (5/7), di akhir episode sebelumnya Cha Ji Yoon (Park Ji Hyun ) menyaksikan mantan istri Kang Si Woo (Seo In Guk) yaitu Choi Su Jin (Park Ye Young), memanggil namanya dengan penuh kasih sayang di kantor.

Cha Ji Yoon terlihat sangat penasaran dan bertanya-tanya tentang hubungan mereka, serta ingin tahu apakah tetap berteman setelah perceraian.

Dengan hal itu, ia menyadari bahwa interaksi tersebut mengganggunya, serta mulai mempertanyakan mengapa perasaan itu muncul

Menariknya, foto-foto terbaru dari episode selanjutnya drama ini menangkap percakapan antara Kang Si Woo dan Choi Su Jin.

Mantan suami istri itu duduk berhadapan di sebuah kafe, Choi Su Jin tersenyum tipis, menimbulkan rasa ingin tahu tentang apa yang mereka bicarakan.

Foto-foto lain mengisyaratkan perubahan dinamika antara Cha Ji Yoon dan Kang Si Woo, saat berinteraksi dengannya di tempat kerja, ekspresi Cha Ji Yoon tampak jauh berbeda dari sebelumnya.

Sekarang Cha Ji Yoon telah menyadari perasaannya sendiri terhadap Kang Si Woo, yang tampaknya melampaui hubungan profesional, ia akan lebih memperhatikan Kang Si Woo.

Sementara itu, Kang Si Woo juga akan menyadari bahwa Cha Ji Yoon memperhatikannya, menciptakan ketegangan baru di antara mereka.