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Leni Setya Wati
Senin, 22 Juni 2026 | 15.59 WIB

Mulai Tayang 22 Juni, See You at Work Tomorrow Suguhkan Chemistry Manis Seo In Guk dan Park Ji Hyun

Ilustrasi gambar dari pinterest @nimssay - Image

Ilustrasi gambar dari pinterest @nimssay

JawaPos.com - Penantian para pencinta drama Korea akhirnya berakhir.

See You at Work Tomorrow resmi mengawali penayangannya pada Senin, 22 Juni 2026, membawa angin segar bagi penggemar genre romansa kantor yang dipadukan dengan komedi dan kisah penyembuhan diri.

Drama yang mempertemukan Seo In Guk dan Park Ji Hyun ini telah mencuri perhatian bahkan sebelum tayang.

Teaser yang dirilis sebelumnya sukses memancing rasa penasaran berkat chemistry keduanya yang terlihat natural, sekaligus menjanjikan kisah cinta yang manis di balik hiruk-pikuk dunia perkantoran.

Diadaptasi dari webtoon populer dengan ratusan juta pembaca, See You at Work Tomorrow mengikuti perjalanan Cha Ji Yoon (Park Ji Hyun), seorang karyawan berprestasi yang mulai kehilangan semangat akibat rutinitas pekerjaan yang melelahkan.

Hidupnya berubah ketika ia bertemu Kang Si Woo (Seo In Guk), sosok atasan perfeksionis yang dikenal dingin, tegas, dan sulit didekati.

Hubungan mereka yang awalnya dipenuhi ketegangan perlahan berkembang menjadi kisah yang menghangatkan hati.

Dari adu pendapat di ruang rapat hingga momen-momen sederhana setelah jam kerja, keduanya mulai saling memahami dan menemukan arti baru tentang karier, impian, serta cinta.

Tak hanya menyuguhkan romansa yang membuat penonton ikut berbunga-bunga, drama ini juga mengangkat isu yang dekat dengan kehidupan banyak orang, seperti tekanan pekerjaan, burnout, persaingan di kantor, hingga pentingnya menjaga keseimbangan antara karier dan kehidupan pribadi.

Dengan akting memikat Seo In Guk dan Park Ji Hyun, visual yang memanjakan mata, serta alur cerita yang relevan dengan kehidupan masa kini, See You at Work Tomorrow digadang-gadang menjadi salah satu drama Korea romansa paling dinantikan pada pertengahan tahun 2026.

Editor: Hanny Suwindari
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