Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Kamis, 30 Juli 2026 | 06.27 WIB

Park Ji Hyun Bagikan Pesan Haru Usai "See You at Work Tomorrow!" Tamat, Kenang Perjalanan Cha Ji Yoon

park ji hyun (x @hallyuforums) - Image

park ji hyun (x @hallyuforums)

JawaPos.com – Drama "See You at Work Tomorrow!" menayangkan episode terakhirnya pada 28 Juli, menutup kisah yang berhasil menyentuh hati banyak penonton.

Usai berakhirnya drama tersebut, aktris Park Ji Hyun membagikan kesan mendalam tentang karakter Cha Ji Yoon, sosok pekerja kantoran yang diperankannya dengan penuh emosi dan kehangatan.

Dilansir dari The Chosun, Park Ji Hyun menjadi Cha Ji Yoon, seorang karyawan andalan di divisi DA Saewoom Electronics yang setiap hari bermimpi bisa segera pulang dari kantor.

Meski begitu, ia tetap menunjukkan dedikasi tinggi terhadap pekerjaannya, sekaligus berusaha membuka hati untuk kembali mencintai setelah mengalami kisah cinta yang tak berbalas.

Karakter Cha Ji Yoon juga memperlihatkan sisi personal yang menyentuh. Ia berupaya memperbaiki hubungan kedua orang tuanya yang berada di ambang perpisahan, sehingga penonton dapat melihat perjuangannya sebagai seorang anak, selain sebagai wanita karier.

Perpaduan kisah pekerjaan, keluarga, dan romansa membuat karakter tersebut terasa dekat dengan kehidupan banyak orang.

Melalui agensinya, Namoo Actors, Park Ji Hyun mengungkapkan bahwa memerankan Cha Ji Yoon memberikan pelajaran berharga. Menurutnya, Ji Yoon adalah sosok yang selalu jujur terhadap perasaannya dan percaya kepada orang lain.

Pengalaman memerankan karakter itu membuatnya belajar tentang keberanian untuk mempercayai sesama serta pentingnya menjalani hidup dengan tulus.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Aksi Seo In Guk dan Park Ji Hyun Makin Menarik di Drama See You at Work Tomorrow!, Intip Cuplikannya - Image
Music & Movie

Aksi Seo In Guk dan Park Ji Hyun Makin Menarik di Drama See You at Work Tomorrow!, Intip Cuplikannya

Minggu, 5 Juli 2026 | 22.31 WIB

Mulai Tayang 22 Juni, See You at Work Tomorrow Suguhkan Chemistry Manis Seo In Guk dan Park Ji Hyun - Image
Entertainment

Mulai Tayang 22 Juni, See You at Work Tomorrow Suguhkan Chemistry Manis Seo In Guk dan Park Ji Hyun

Senin, 22 Juni 2026 | 15.59 WIB

Pertemuan Park Ji Hyun dan Seo In Guk di Luar Kantor Bikin Penasaran, Intip Kisahnya di Dama See You at Work Tomorrow! - Image
Entertainment

Pertemuan Park Ji Hyun dan Seo In Guk di Luar Kantor Bikin Penasaran, Intip Kisahnya di Dama See You at Work Tomorrow!

Senin, 22 Juni 2026 | 14.48 WIB

Terpopuler

Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar - Image
1

Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol

4

Donald Trump Terjebak! Perang Iran Seret Presiden AS ke Krisis Politik dan Militer

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026

7

Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha

8

Profil Santyka Fauziah, Kekasih Sule yang Didoakan Nathalie Holscher Segera Menikah

9

Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028

10

Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore