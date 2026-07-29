Park Ji Hyun Bagikan Pesan Haru Usai "See You at Work Tomorrow!" Tamat, Kenang Perjalanan Cha Ji Yoon

park ji hyun (x @hallyuforums)
JawaPos.com – Drama "See You at Work Tomorrow!" menayangkan episode terakhirnya pada 28 Juli, menutup kisah yang berhasil menyentuh hati banyak penonton.
Usai berakhirnya drama tersebut, aktris Park Ji Hyun membagikan kesan mendalam tentang karakter Cha Ji Yoon, sosok pekerja kantoran yang diperankannya dengan penuh emosi dan kehangatan.
Dilansir dari The Chosun, Park Ji Hyun menjadi Cha Ji Yoon, seorang karyawan andalan di divisi DA Saewoom Electronics yang setiap hari bermimpi bisa segera pulang dari kantor.
Meski begitu, ia tetap menunjukkan dedikasi tinggi terhadap pekerjaannya, sekaligus berusaha membuka hati untuk kembali mencintai setelah mengalami kisah cinta yang tak berbalas.
Karakter Cha Ji Yoon juga memperlihatkan sisi personal yang menyentuh. Ia berupaya memperbaiki hubungan kedua orang tuanya yang berada di ambang perpisahan, sehingga penonton dapat melihat perjuangannya sebagai seorang anak, selain sebagai wanita karier.
Perpaduan kisah pekerjaan, keluarga, dan romansa membuat karakter tersebut terasa dekat dengan kehidupan banyak orang.
Melalui agensinya, Namoo Actors, Park Ji Hyun mengungkapkan bahwa memerankan Cha Ji Yoon memberikan pelajaran berharga. Menurutnya, Ji Yoon adalah sosok yang selalu jujur terhadap perasaannya dan percaya kepada orang lain.
Pengalaman memerankan karakter itu membuatnya belajar tentang keberanian untuk mempercayai sesama serta pentingnya menjalani hidup dengan tulus.
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