Fans LE SSERAFIM Kirim Karangan Bunga Duka ke HYBE Usai Chaewon Hiatus

JawaPos.com - Hiatusnya Chaewon LE SSERAFIM kini berkembang menjadi protes besar dari para penggemar.

Pada 21 Mei 2026, puluhan karangan bunga duka terlihat berjejer di sekitar gedung HYBE di Yongsan, Seoul.

Karangan bunga tersebut dikirim oleh fans LE SSERAFIM sebagai bentuk kritik keras terhadap Source Music.

Berbagai pesan pedas tertulis di pita karangan bunga, mulai dari sindiran soal koreografi headbanging hingga kritik terhadap manajemen agensi.

“Semua staf Source Music harus coba headbanging sendiri,” tulis salah satu pesan. Ada juga fans yang menulis, “Kesehatan member ternyata kalah penting dibanding koreografi.”

Kemarahan fans semakin memuncak setelah Source Music mengumumkan bahwa Kim Chaewon harus menghentikan aktivitas sementara karena mengalami nyeri leher dan sedang menjalani perawatan medis.

Akibat kondisi tersebut, sang idol diketahui akan absen dari beberapa festival universitas, jadwal promosi hingga penampilan di acara musik.

Fans kemudian menyoroti koreografi headbanging intens yang ditampilkan LE SSERAFIM pada lagu pra-rilis terbaru mereka.

Gerakan tersebut dianggap terlalu berbahaya karena melibatkan hentakan kepala dan leher secara berulang dalam tempo cepat.

Sejak video performa dirilis, banyak penggemar sebenarnya sudah mengungkapkan kekhawatiran mereka secara online. Beberapa bahkan menyebut koreografi itu lebih melelahkan daripada bernyanyi live.

Tak sedikit juga yang menyoroti fancam terbaru Kim Chaewon. Fans mengaku melihat idol tersebut beberapa kali memegang leher dan menunjukkan ekspresi tidak nyaman saat tampil di festival kampus.