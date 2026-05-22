Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Sischa Widya Maharani
Jumat, 22 Mei 2026 | 16.33 WIB

Fans LE SSERAFIM Kirim Karangan Bunga Duka ke HYBE Usai Chaewon Hiatus

Foto karangan bunga di depan agensi Chaewon LE SSERAFIM. (Allkpop dan instagram @_chaechae_1) - Image

Foto karangan bunga di depan agensi Chaewon LE SSERAFIM. (Allkpop dan instagram @_chaechae_1)

 
JawaPos.com - Hiatusnya Chaewon LE SSERAFIM kini berkembang menjadi protes besar dari para penggemar.
 
Pada 21 Mei 2026, puluhan karangan bunga duka terlihat berjejer di sekitar gedung HYBE di Yongsan, Seoul. 
 
Karangan bunga tersebut dikirim oleh fans LE SSERAFIM sebagai bentuk kritik keras terhadap Source Music.
 
Berbagai pesan pedas tertulis di pita karangan bunga, mulai dari sindiran soal koreografi headbanging hingga kritik terhadap manajemen agensi.
 
Semua staf Source Music harus coba headbanging sendiri,” tulis salah satu pesan. Ada juga fans yang menulis, “Kesehatan member ternyata kalah penting dibanding koreografi.”
 
Kemarahan fans semakin memuncak setelah Source Music mengumumkan bahwa Kim Chaewon harus menghentikan aktivitas sementara karena mengalami nyeri leher dan sedang menjalani perawatan medis.
 
Akibat kondisi tersebut, sang idol diketahui akan absen dari beberapa festival universitas, jadwal promosi hingga penampilan di acara musik.
 
Fans kemudian menyoroti koreografi headbanging intens yang ditampilkan LE SSERAFIM pada lagu pra-rilis terbaru mereka.
 
Gerakan tersebut dianggap terlalu berbahaya karena melibatkan hentakan kepala dan leher secara berulang dalam tempo cepat.
 
Sejak video performa dirilis, banyak penggemar sebenarnya sudah mengungkapkan kekhawatiran mereka secara online. Beberapa bahkan menyebut koreografi itu lebih melelahkan daripada bernyanyi live.
 
Tak sedikit juga yang menyoroti fancam terbaru Kim Chaewon. Fans mengaku melihat idol tersebut beberapa kali memegang leher dan menunjukkan ekspresi tidak nyaman saat tampil di festival kampus.
Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Nyeri Leher, Chaewon LE SSERAFIM Umumkan Hiatus dari Aktivitas Grup - Image
Entertainment

Nyeri Leher, Chaewon LE SSERAFIM Umumkan Hiatus dari Aktivitas Grup

Rabu, 20 Mei 2026 | 16.15 WIB

WakeOne Umumkan Hiatus Kim Geon Woo ALPHA DRIVE ONE, Klarifikasi Kronologi Kontroversi - Image
Entertainment

WakeOne Umumkan Hiatus Kim Geon Woo ALPHA DRIVE ONE, Klarifikasi Kronologi Kontroversi

Kamis, 9 April 2026 | 23.14 WIB

Manon KATSEYE Buka Suara di Tengah Isu Hiatusnya, Singgung Tekanan dan Dinamika Grup - Image
Entertainment

Manon KATSEYE Buka Suara di Tengah Isu Hiatusnya, Singgung Tekanan dan Dinamika Grup

Rabu, 8 April 2026 | 23.59 WIB

Terpopuler

11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong! - Image
1

11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!

2

16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan

3

104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!

4

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

5

10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!

6

Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi

7

Jadwal Moto3 Italia 2026! Veda Ega Pratama Ditantang Tak Goyah di Mugello demi Salip Rival Klasemen

8

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

9

Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan

10

Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore