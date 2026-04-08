Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Sischa Widya Maharani
08 April 2026, 23.59 WIB

Manon KATSEYE Buka Suara di Tengah Isu Hiatusnya, Singgung Tekanan dan Dinamika Grup

Manon dalam pemotretan terbaru bersama Nylon. (Nylon) - Image

Manon dalam pemotretan terbaru bersama Nylon. (Nylon)

JawaPos.com - Girl group global KATSEYE kembali menjadi perbincangan publik setelah salah satu anggotanya Manon umumkan hiatus sementara dari aktivitas grup.
 
Keputusan ini diumumkan pada Februari 2026 dan langsung memicu berbagai spekulasi di kalangan penggemar.
 
Di tengah ramainya teori yang beredar, Manon akhirnya buka suara untuk menenangkan penggemar. 
 
Melalui Nylon, ia menyampaikan bahwa kondisinya saat ini baik-baik saja dan menekankan bahwa tidak semua hal dalam hidup dapat dikendalikan. 
 
Ia mengisyaratkan bahwa keputusan hiatus ini merupakan bagian dari proses yang harus dijalani bukan semata karena konflik besar seperti yang diasumsikan publik.
 
Manon juga menyoroti pentingnya menjaga kesehatan mental dan fisik di tengah tekanan industri hiburan. 
 
Ia dikenal sebagai anggota yang memiliki batasan jelas terhadap dirinya termasuk saat memilih untuk beristirahat ketika kondisi tubuh tidak memungkinkan.
 
Sebelumnya, dalam dokumenter Pop Star Academy terlihat bahwa Manon sempat mendapat kritik karena dianggap sering absen latihan. 
 
Namun, ia memilih memprioritaskan kesehatannya dibanding memaksakan diri yang kini justru dipahami sebagai bentuk self awareness.
 
Ia menjelaskan bahwa berada dalam sebuah grup membutuhkan komunikasi yang kuat dan keseimbangan antara hubungan personal dan profesional. 
 
Menurutnya, semua anggota memiliki tujuan yang sama namun tetap perlu saling memahami perbedaan masing-masing.
 
Manon juga mengakui bahwa tidak semua anggota selalu berada di satu frekuensi. Oleh karena itu, penting untuk pick your battles atau memilih konflik mana yang perlu diperjuangkan demi menjaga keharmonisan grup.
 
Namun, member asal Swiss tersebut menegaskan bahwa ia merasa didukung oleh tim dan manajemen. 
 
Ia menyebut bahwa komunikasi dengan pihak label berjalan positif sehingga tidak perlu ada kekhawatiran berlebihan.
 
Meski belum ada kepastian kapan ia akan kembali, pernyataan Manon menjadi sinyal bahwa situasi masih terkendali. 
 
Untuk saat ini, KATSEYE tetap melanjutkan aktivitas sebagai lima anggota sementara penggemar menunggu kemungkinan kembalinya Manon ke grup.
 
Editor: Novia Tri Astuti
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore