Mau Cerai dari Mulan Jameela, Ahmad Dhani Kumpulkan Al, El, dan Dul dan Perlihatkan Film Alexander the Great

JawaPos.com - Musisi Ahmad Dhani mengakui bahwa rumah tangganya dengan Mulan Jameela sempat berada di ujung tanduk karena adanya permasalahan yang sempat terjadi.

Kabar tersebut diungkapkan Ahmad Dhani saat menjadi bintang tamu dalam podcast kanal YouTube Taulany TV. Menurut pentolan grup band Dewa 19, dia nyaris bercerai dengan Mulan Jameela sekitar tahun lalu.

"Setahun yang lalu, gue memutuskan mau cerai sama Mulan," ujar Ahmad Dhani yang membuat Desta, Andre Taulany, dan Gading Marten terkejut.

Dhani menegaskan apa yang diucapkannya itu bukan mengada-ngada. Tapi sempat benar-benar terjadi dalam rumah tangganya.

"Serius aku hampir mau cerai. Mengenai kenapanya nggak usah diceritain lah," kata Ahmad Dhani.

Dia mengaku sempat meminta Mulan Jameela untuk melayangkan gugatan cerai dengan alasan perselingkuhan. Dhani menegaskan tidak akan melayangkan sanggahan supaya perceraian bisa cepat terjadi.

Merasa mantap untuk bercerai, Ahmad Dhani sampai mengumpulkan ketiga anaknya dari Maia Estianty yaitu Al Ghazali, El Rumi, dan Dul Jaelani. Kepada ketiga putranya itu, dia menjelaskan tidak bisa lagi melanjutkan bahtera rumah tangga dengan Mulan Jameela.

"Aku cerita, aku mau cerai sama Mami Mulan," kata Ahmad Dhani.