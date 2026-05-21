Mau Cerai dari Mulan Jameela, Ahmad Dhani Kumpulkan Al, El, dan Dul dan Perlihatkan Film Alexander the Great

Ahmad Dhani blak-blakan sempat mau bercerai dengan Mulan Jameela sekitar tahun lalu. (YouTube: Taulany TV)
JawaPos.com - Musisi Ahmad Dhani mengakui bahwa rumah tangganya dengan Mulan Jameela sempat berada di ujung tanduk karena adanya permasalahan yang sempat terjadi.
Kabar tersebut diungkapkan Ahmad Dhani saat menjadi bintang tamu dalam podcast kanal YouTube Taulany TV. Menurut pentolan grup band Dewa 19, dia nyaris bercerai dengan Mulan Jameela sekitar tahun lalu.
"Setahun yang lalu, gue memutuskan mau cerai sama Mulan," ujar Ahmad Dhani yang membuat Desta, Andre Taulany, dan Gading Marten terkejut.
Dhani menegaskan apa yang diucapkannya itu bukan mengada-ngada. Tapi sempat benar-benar terjadi dalam rumah tangganya.
Baca Juga:Pesulap Merah Kaget Kuncen Gunung Kawi Blak-blakan Soal Sejumlah Nama Artis Diduga Lakukan Ritual Pesugihan
"Serius aku hampir mau cerai. Mengenai kenapanya nggak usah diceritain lah," kata Ahmad Dhani.
Dia mengaku sempat meminta Mulan Jameela untuk melayangkan gugatan cerai dengan alasan perselingkuhan. Dhani menegaskan tidak akan melayangkan sanggahan supaya perceraian bisa cepat terjadi.
Merasa mantap untuk bercerai, Ahmad Dhani sampai mengumpulkan ketiga anaknya dari Maia Estianty yaitu Al Ghazali, El Rumi, dan Dul Jaelani. Kepada ketiga putranya itu, dia menjelaskan tidak bisa lagi melanjutkan bahtera rumah tangga dengan Mulan Jameela.
"Aku cerita, aku mau cerai sama Mami Mulan," kata Ahmad Dhani.
Mendengar pernyataan sang ayahanda, Al, El dan Dul terlihat sedih dan meminta Ahmad Dhani untuk tidak bercerai. Mereka bahkan sampai menangis.
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
10 Kuliner Lezat Dekat Stasiun Pasar Turi Surabaya, dari Lontong Balap hingga Nasi Bebek
10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
18 Oleh-Oleh Khas Tulungagung Ini Wajib Dibeli Jika Berkunjung, dari Kuliner hingga Kerajinan Tradisional
Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah