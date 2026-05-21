Saran Pesulap Merah untuk Sarwendah Usai Dikaitkan dengan Pesugihan Gunung Kawi

JawaPos.com - Marcel Radhival atau Pesulap Merah mendapat atensi publik setelah konten video pembicaraannya dengan juru kunci atau kuncen Gunung Kawi beredar di media sosial. Dalam video itu, muncul nama sejumlah selebriti yang diduga pernah melakukan ritual pesugihan.

Salah satu nama yang muncul dalam video itu adalah Sarwendah, mantan istri Ruben Onsu. Menurut kuncen Gunung Kawi, mantan istri Ruben Onsu itu datang ke sana dan kabarnya melakukan ritual khusus.

Setelah videonya viral di media sosial, Pesulap Merah mengaku belum menjalin komunikasi dengan Sarwendah yang namanya sempat disebutkan dalam video.

"Sarwendah, saya sempat ketemu beberapa kali di ruang artis, di ruang make up. Belum ada omongan sama Sarwendah (setelah video viral)," kata Pesulap Merah.

Marcel Radhival menyampaikan saran khusus ditujukan kepada Sarwendah jika memang tidak melakukan ritual khusus di Gunung Kawi. Pesulap Merah menyarankan agar menghubungi kuncen dan meminta dia untuk tidak lagi menyebut-nyebut namanya.

"Kalau memang nggak melakukan, saya berharap dibantah atau mungkin dikontak kuncen sananya biar nggak bawa namanya lagi," ungkap Pesulap Merah.

Sarwendah dan kuasa hukumnya sebelumnya telah menyatakan secara tegas tidak melakukan praktik pesugihan di Gunung Kawi. Sarwendah membenarkan sempat datang ke sana dalam rangka membuat konten horor.

Kekayaan yang didapat Sarwendah sekarang ini dipastikan pihak pengacara bukan bersumber dari hasil pesugihan, tapi dari hasil kerja keras tanpa mengenal waktu.