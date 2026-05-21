Saran Pesulap Merah untuk Sarwendah Usai Dikaitkan dengan Pesugihan Gunung Kawi

Pesulap Merah. Dok JawaPos
JawaPos.com - Marcel Radhival atau Pesulap Merah mendapat atensi publik setelah konten video pembicaraannya dengan juru kunci atau kuncen Gunung Kawi beredar di media sosial. Dalam video itu, muncul nama sejumlah selebriti yang diduga pernah melakukan ritual pesugihan.
Salah satu nama yang muncul dalam video itu adalah Sarwendah, mantan istri Ruben Onsu. Menurut kuncen Gunung Kawi, mantan istri Ruben Onsu itu datang ke sana dan kabarnya melakukan ritual khusus.
Setelah videonya viral di media sosial, Pesulap Merah mengaku belum menjalin komunikasi dengan Sarwendah yang namanya sempat disebutkan dalam video.
"Sarwendah, saya sempat ketemu beberapa kali di ruang artis, di ruang make up. Belum ada omongan sama Sarwendah (setelah video viral)," kata Pesulap Merah.
Marcel Radhival menyampaikan saran khusus ditujukan kepada Sarwendah jika memang tidak melakukan ritual khusus di Gunung Kawi. Pesulap Merah menyarankan agar menghubungi kuncen dan meminta dia untuk tidak lagi menyebut-nyebut namanya.
"Kalau memang nggak melakukan, saya berharap dibantah atau mungkin dikontak kuncen sananya biar nggak bawa namanya lagi," ungkap Pesulap Merah.
Sarwendah dan kuasa hukumnya sebelumnya telah menyatakan secara tegas tidak melakukan praktik pesugihan di Gunung Kawi. Sarwendah membenarkan sempat datang ke sana dalam rangka membuat konten horor.
Kekayaan yang didapat Sarwendah sekarang ini dipastikan pihak pengacara bukan bersumber dari hasil pesugihan, tapi dari hasil kerja keras tanpa mengenal waktu.
Selain menyampaikan pesan ditujukan kepada Sarwendah, Pesulap Merah juga menyarankan sejumlah selebriti lain yang namanya sempat disebut kuncen Gunung Kawi untuk juga melakukan klarifikasi.
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
10 Kuliner Lezat Dekat Stasiun Pasar Turi Surabaya, dari Lontong Balap hingga Nasi Bebek
10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
18 Oleh-Oleh Khas Tulungagung Ini Wajib Dibeli Jika Berkunjung, dari Kuliner hingga Kerajinan Tradisional
Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah