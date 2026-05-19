Heboh Sarwendah Dituding Melakukan Pesugihan, Kuasa Hukumnya Angkat Bicara

Sarwendah
JawaPos.com - Nama Sarwendah menjadi pusat perhatian publik luas di media sosial usai beredar kabar bahwa ia melakukan pesugihan di Gunung Kawi. Kabar tersebut beredar setelah dibongkar oleh orang dalam yang menyebutkan nama Sarwendah.
Terkait kabar tak sedap yang beredar di media sosial, Chris Sam Siwu selaku kuasa hukum Sarwendah angkat bicara. Dia memastikan kliennya tidak melakukan pesugihan sebagaimana santer beredar di kalangan pengguna medsos.
"Klien kami menolak tegas, itu framing terkait pesugihan terhadap klien kami. Sudah dinyatakan oleh klien kami, dan kami diminta untuk menyampaikan bahwa itu framing," kata Chris Sam Siwu di bilangan Jakarta Selatan, Senin (18/5).
Pihak kuasa hukum membenarkan bahwa Sarwendah memang pernah pergi ke Gunung Kawi. Bukan dalam rangka melakukan ritual pesugihan, tapi dalam rangka urusan pekerjaan.
"Pada saat itu klien kami bersama timnya ke sana untuk syuting podcast dengan tema horor," ungkapnya.
Menurut Chris Sam Siwu, apa yang didapatkan Sarwendah saat ini bukan dari hasil pesugihan. Melainkan dicapai dari hasil kerja kerasnya selama ini.
Dia juga menyatakan, seandainya Sarwendah melakukan pesugihan, dia tidak perlu bekerja keras seperti yang dilakukannya banting tulang tanpa kenal lelah dan tak dibatasi oleh waktu.
"Klien kami benar-benar bekerja dari pagi sampai malam. Bisa dilihat di TikTok live-nya. Jadi, nggak masuk akal kalau dibilang pesugihan sampai dia harus kerja sekeras itu," tutur Chris Sam Siwu.
