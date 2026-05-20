Dikaitkan dengan Pesugihan Gunung Kawi, Sarwendah: Namaku Clickbait

Sarwendah. Sarwendah ataupun Ruben Onsu sudah sama-sama siap untuk bercerai karena sejauh ini tidak ada tanda-tanda untuk memperbaiki rumah tangga. (Abdul Rahman/JawaPos.com)
JawaPos.com - Kasus dugaan pesugihan yang melibatkan kalangan publik figur masih menjadi sorotan di media sosial. Diantara sejumlah nama selebriti, yang menjadi sorotan publik secara luas adalah artis Sarwendah.
Nama Sarwendah menjadi pusat perhatian setelah juru kunci menyebutkan nama mantan istri Ruben Onsu sempat datang ke Gunung Kawi dan kabarnya melakukan ritual khusus.
Sarwendah secara tegas melayangkan bantahan melalui kuasa hukumnya. Dia memastikan tidak pernah melakukan ritual pesugihan. Kedatangan Sarwendah ke Gunung Kawi dalam rangka bekerja.
Sarwendah heran kenapa namanya kerap dikait-kaitan netizen, termasuk dalam kasus ritual pesugihan Gunung Kawi.
"Namaku Clickbait banget ya sampai nggak berhenti-henti dipakai? Okelah berarti aku," tulis Sarwendah di akun media sosial Threads.
Sarwendah menegaskan bahwa dirinya menjalani syuting untuk konten bukan hanya di Gunung Kawi saja, terapi juga melakukan hal serupa di luar negeri.
"Kebetulan ini juga disuruh syuting horor ke Serbia, rasanya seperti nyawa nggak ada harganya bahaya luar biasa, apakah di luar negeri juga ada pesugihan?," ujar Sarwendah.
Dia meminta publik berhenti bicara tentang hal-hal yang sulit untuk dibuktikan dan spekulatif. Sarwendah justru meminta masyarakat untuk bicara fakta, bukan hal-hal spekulasi.
"Bahas yang bagus-bagus dan fakta aja yuk," ungkapnya.
