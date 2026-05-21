Pesulap Merah Kaget Kuncen Gunung Kawi Blak-blakan Soal Sejumlah Nama Artis Diduga Lakukan Ritual Pesugihan

Marcel Radhival, si Pesulap Merah. (Instagram: marcelradhival1)
JawaPos.com - Marcel Radhival atau Pesulap Merah mengaku kaget ketika juru kunci atau kuncen Gunung Kawi blak-blakan menyebutkan sejumlah nama artis yang diduga melakukan ritual pesugihan.
"Saya luar biasa kaget, banyak artis yang disebut sama kuncennya," kata Pesulap Merah.
Kuncen Gunung Kawi menyebutkan sejumlah nama artis saat berbincang dengan Pesulap Merah dalam video yang beredar luas di media sosial. Namun yang paling disorot publik adalah ketika nama Sarwendah, mantan istri Ruben Onsu, turut disebutkan.
"Saya tanya, syuting film kali. Dijawab iya syuting film, tapi sambil ritual juga. Jawabannya kayak gitu. Saya juga penasaran apa benar itu," ungkap Marcel Radhival.
Pesulap Merah menegaskan bahwa dirinya tidak tahu fakta yang sebenarnya. Dia hanya mengetahui berdasarkan apa yang diungkapkan sang juru kunci.
"Saya juga tidak tahu benar atau nggak ya, dan orang-orang terkenal ini untuk syuting atau menjalankan ritual, itu kita juga nggak tahu," paparnya.
Pesulap Merah berharap sejumlah artis yang namanya sempat disebutkan juru kunci Gunung Kawi dapat memberikan penjelasan atau klarifikasi apabila apa yang diinformasikan juru kunci Gunung Kawi tidak benar.
"Tapi setidaknya mereka sekarang jadi tahu namanya digunakan lho di sana," tuturnya.
Sarwendah secara tegas membantah melakukan ritual pesugihan di Gunung Kawi. Ia datang ke sana hanya dalam rangka melakukan syuting podcast horor.
