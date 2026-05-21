7 Fakta Tentang Byeon Woo Seok, Ternyata Tak Pandai Berenang Sebelum Drama Lovely Runner

JawaPos.com - Pemeran Lovely Runner, Byeon Woo Seok, dengan cepat menjadi salah satu aktor Korea yang paling naik daun di industri hiburan.

Dikutip dari Soompi, Kamis (21/5), Byeon Woo Seok dinilai memiliki karisma serta visualnya yang alami, tidak mengherankan jika penonton tidak pernah bosan dengannya.

Tak hanya itu saja, ternyata ada banyak hal yang menarik tentang Byeon Woo Seok dan perjalanannya menuju ketenaran, yuk simak.

1. Dia tidak bisa berenang sebelum drama Lovely Runner

Perannya sebagai Ryu Sun Jae di Lovely Runner sangat totalitas, dimana ia berlatih berenang hampir setiap hari selama tiga bulan menjelang syuting.

2. Tipe MBTI-nya adalah INTJ

Byeon Woo Seok mengungkap bahwa ia introvert dan memiliki tipe kepribadian T yang kuat, artinya ia cenderung mendekati sesuatu dengan cara yang logis dan analitis.