Rilis Poster Spesial, Drama Lovely Runner Merayakan Ulang Tahun ke-2

JawaPos.com - Drama Korea milik tvN yang melejit dalam waktu singkat, Lovely Runner, telah merayakan ulang tahun keduanya.

Dikutip dari Soompi, Jum’at (10/4), tvN merilis dua poster spesial yang menampilkan Kim Hye Yoon dan Byeon Woo Seok dalam karakter mereka untuk memperingati ulang tahun kedua

Diadaptasi dari novel web populer, drama romantis ini mengisahkan perjalanan waktu yang mengisahkan Im Sol (Kim Hye Yoon).

Ia adalah seorang penggemar yang sangat sedih atas kematian bintang favoritnya Ryu Sun Jae (Byeon Woo Seok), yang kembali ke masa lalu untuk menyelamatkannya.

Memikat perhatian, ungkapan, "Selamat atas ulang tahun kedua 'Lovely Runner!'" sangat menonjol, di tengah hujan, Im Sol memegang payung kuning untuk melindungi Ryu Sun Jae.

Kemudian, saat kelopak bunga berterbangan di udara, keduanya tertangkap dalam satu bingkai, bergandengan tangan dan saling memandang.

Makin menarik, gambar lainnya menyertakan adegan dari pernikahan mereka dalam drama, membangkitkan kenangan akan kisah cinta mereka yang mendebarkan.

Dikenal sebagai model, Byeon Woo-seok telah memiliki popularitas di bidang seni, dimana ia juga memiliki banyak penggemar.

Setelah menjadi aktor, ia aktif berperan dalam drama Record of Youth (2020) dan Strong Girl Nam-soon (2023).