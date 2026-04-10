Betrand Peto Dituding Curi Uang dan Parfum Milik Sarwendah, Begini Penjelasan Lengkap Pengacaranya

JawaPos.com - Beberapa waktu belakangan, ramai penyanyi Betrand Peto dikaitkan dengan aksi pencurian barang berupa parfum dan uang milik ibu angkatnya, Sarwendah. kabar tentang hal ini menyita perhatian publik dan memicu spekukasi di media sosial.

Menanggapi kabar yang beredar di media sosial, kuasa hukum Betrand Peto dan Ruben Onsu, Minola Sebayang, angkat bicara. Ia memberikan penjelasan rinci setelah meminta penjelasan langsung kepada Onyo, sapaan akrab Betrand Peto.

Menurut Minola Sebayang, tuduhan Betrand Peto mencuri uang dan parfum milik Sarwendah sama sekali tidak benar. Isu ini muncul dari kesalahpahaman terkait peristiwa di masa lalu yang kemudian berkembang menjadi narasi negatif di kalangan warganet.

Minola Sebayang menjelaskan kronologinya secara utuh berdasarkan hasil pembicaraannya dengan Betrand Peto.

“Betrand bilang, ‘saya nggak mungkin mencuri di rumah sendiri,’” ujar Minola Sebayang di bilangan Jakarta Selatan, Jumat (10/4).

Minola menjelaskan bahwa isu pencurian parfum berawal dari niat Betrand Peto yang ingin memberikan hadiah kepada seorang wanita yang disukainya pada saat itu. Dia pun mencari parfum yang dianggap cocok untuk diberikan kepada wanita itu.

“Untuk PDKT mengambil hati wanita, dia berniat untuk menghadiahkan sesuatu. Nah, sampailah dia kepada keputusan yang paling simpel dan kelihatannya pasti semua perempuan suka yaitu parfum,” jelas Minola.

Ia juga mengatakan bahwa Betrand Peto tidak mengambil parfum milik Sarwendah di rumah, melainkan membeli parfum yang sama dengan milik Sarwendah di sebuah pusat perbelanjaan. Hal itu dilakukan karena Onyo menyukai aroma dan kemasan parfum yang biasa digunakan Sarwendah.