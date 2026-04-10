Betrand Peto Dituding Curi Uang dan Parfum Milik Sarwendah, Begini Penjelasan Lengkap Pengacaranya

Betrand Peto. (Instagram: betrandpetoputraonsu)
JawaPos.com - Beberapa waktu belakangan, ramai penyanyi Betrand Peto dikaitkan dengan aksi pencurian barang berupa parfum dan uang milik ibu angkatnya, Sarwendah. kabar tentang hal ini menyita perhatian publik dan memicu spekukasi di media sosial.
Menanggapi kabar yang beredar di media sosial, kuasa hukum Betrand Peto dan Ruben Onsu, Minola Sebayang, angkat bicara. Ia memberikan penjelasan rinci setelah meminta penjelasan langsung kepada Onyo, sapaan akrab Betrand Peto.
Menurut Minola Sebayang, tuduhan Betrand Peto mencuri uang dan parfum milik Sarwendah sama sekali tidak benar. Isu ini muncul dari kesalahpahaman terkait peristiwa di masa lalu yang kemudian berkembang menjadi narasi negatif di kalangan warganet.
Minola Sebayang menjelaskan kronologinya secara utuh berdasarkan hasil pembicaraannya dengan Betrand Peto.
Baca Juga:Tak Mau Diamuk Istri Pejabat hingga Istri Pengusaha, Dewi Perssik Bakal Lanjutkan Kasus Manipulasi Data
“Betrand bilang, ‘saya nggak mungkin mencuri di rumah sendiri,’” ujar Minola Sebayang di bilangan Jakarta Selatan, Jumat (10/4).
Minola menjelaskan bahwa isu pencurian parfum berawal dari niat Betrand Peto yang ingin memberikan hadiah kepada seorang wanita yang disukainya pada saat itu. Dia pun mencari parfum yang dianggap cocok untuk diberikan kepada wanita itu.
“Untuk PDKT mengambil hati wanita, dia berniat untuk menghadiahkan sesuatu. Nah, sampailah dia kepada keputusan yang paling simpel dan kelihatannya pasti semua perempuan suka yaitu parfum,” jelas Minola.
Ia juga mengatakan bahwa Betrand Peto tidak mengambil parfum milik Sarwendah di rumah, melainkan membeli parfum yang sama dengan milik Sarwendah di sebuah pusat perbelanjaan. Hal itu dilakukan karena Onyo menyukai aroma dan kemasan parfum yang biasa digunakan Sarwendah.
“Dia sebutkan juga sama saya di mana dia membeli parfum itu, di mal mana dia beli parfum itu. Setelah beli parfum, kemudian dia hadiahkan. Kalau kesamaan parfum dianggap hasil curian, Betrand bilang, ‘kan nggak mungkin saya menghadiahkan sesuatu untuk orang yang saya taksir berupa parfum bekas,’” tuturnya.
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven