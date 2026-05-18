Chemistry IU dan Byeon Woo Seok Pikat Penggemar, Drama Perfect Crown Raih Rating Tertinggi Sepanjang Penayangannya!

JawaPos.com - Dinilai memiliki cerita menarik, drama Korea romantis Perfect Crown berakhir dengan rekor memuaskan.

Dikutip dari Soompi, Senin (18/5), drama Korea romantis Perfect Crown menggandeng pemeran yang memukau seperti IU dan Byeon Woo Seok, yang membuat drama ini semakin menarik.

Pada 16 Mei, drama romantis ini meraih rating penonton tertinggi sepanjang penayangannya untuk episode terakhirnya.

Sementara menurut Nielsen Korea, episode terakhir Perfect Crown berhasil mencetak rating rata-rata nasional sebesar 13,8 persen.

Jumlah itu menjadikannya program yang paling banyak ditonton dari semua jenis program yang tayang pada hari Sabtu.

Menghadapi persaingan ketat dari episode terakhir Perfect Crown, drama baru SBS, My Royal Opponent Drama juga naik ke rating tertinggi.

Untuk episode keempatnya, yang meraih rata-rata nasional sebesar 6,0 persen, yang menjadi bukti bahwa ceritanya disukai

Kemudian drama tvN, Filing for Love, memulai paruh kedua penayangannya di posisi pertama di slot waktunya di semua saluran kabel, mencetak rating rata-rata nasional sebesar 5,8 persen.

We Are All Trying Here juga kabarnya mencapai rating tertinggi hingga saat ini untuk hari Sabtu (di mana ratingnya biasanya lebih rendah dibandingkan hari Minggu).