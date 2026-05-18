IU Menangis dan Minta Maaf di Depan Fans Usai Drama Perfect Crown Dihujani Kritik

JawaPos.com - Penyanyi sekaligus aktris IU menjadi sorotan setelah menangis saat mengadakan acara nonton bareng.

Momen emosional tersebut terjadi di tengah derasnya kritik terhadap drama yang dibintanginya.

Acara tersebut digelar di CGV Yongsan I-Park Mall sebagai bagian dari perayaan ulang tahun IU pada 16 Mei 2026.

Selain bertemu penggemar, ia juga mengadakan sesi nonton bersama drama Perfect Crown drama terbaru MBC yang baru saja tamat.

Setelah pemutaran, IU membagikan pemikirannya terhadap drama yang ia bintangi.

Ia mengatakan ingin menjadi sosok yang lebih baik dan tidak mengecewakan para penggemarnya.

IU juga secara terbuka menanggapi kritik yang diterimanya terkait kemampuan akting di drama tersebut.

Ia mengaku merasa masih memiliki banyak kekurangan dan meminta maaf apabila penampilannya mengecewakan penonton.

"Seharusnya saya bisa berbuat sedikit lebih baik untuk kalian semua dan jika saya mengecewakan kalian atau menunjukkan sisi diri saya yang kurang memadai, itu sepenuhnya kesalahan saya," ucapnya sambil menangis dikutip dari Allkpop.

Suasana semakin emosional ketika penggemar mencoba menyemangatinya dengan mengatakan bahwa dirinya tidak bersalah.

Namun, kekasih Lee Jong Suk tersebut tetap bersikeras bahwa ia harus bertanggung jawab atas hasil pekerjaannya dan akan terus belajar untuk berkembang.

Kontroversi Perfect Crown sendiri tidak hanya datang dari masalah akting. Drama tersebut juga menuai kritik karena dianggap menampilkan unsur distorsi sejarah Korea terutama dalam beberapa adegan upacara kerajaan yang dinilai menyerupai budaya Tiongkok.