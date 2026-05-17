Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Abdul Rahman
Senin, 18 Mei 2026 | 04.35 WIB

Lingkungan Pendidikan Wajib Aman! Gus Miftah Soroti Aksi Bullying hingga Kecanduan Gadget di Lingkungan Pendidikan Pesantren

Gus Miftah soroti aksi bullying hingga kecanduan gadjet di lingkungan pendidikan pesantren dalam kegiatan Pendidikan Menengah Kepemimpinan Nahdlatul Ulama (PMKNU) yang berlangsung di Cirebon. (istimewa) - Image

Gus Miftah soroti aksi bullying hingga kecanduan gadjet di lingkungan pendidikan pesantren dalam kegiatan Pendidikan Menengah Kepemimpinan Nahdlatul Ulama (PMKNU) yang berlangsung di Cirebon. (istimewa)

JawaPos.com - Fenomena aksi bullying, kecanduan gadget, hingga judi online di kalangan remaja mendapat perhatian serius dalam kegiatan Pendidikan Menengah Kepemimpinan Nahdlatul Ulama (PMKNU) yang digelar di Cirebon selama sekitar 5 hari.

Dalam forum tersebut, Gus Miftah mengajak seluruh komunitas pesantren dan para pendidikan untuk menjadikan lembaga pendidikan sebagai ruang yang aman bagi para santri dan generasi muda.

Menurut Gus Miftah, perkembangan teknologi saat ini membawa tantangan besar bagi dunia pendidikan, terutama dalam menjaga kesehatan mental dan karakter generasi muda. Ia menegaskan bahwa lembaga pendidikan di pesantren tidak hanya menjadi tempat belajar agama, tapi juga menjadi benteng moral untuk menghadapi pengaruh negatif di era digital.

“Pesantren harus menjadi tempat yang aman dari aksi bullying, kekerasan verbal, hingga kecanduan gadget yang mulai merusak pola pikir anak-anak muda,” ujar Gus Miftah dalam keterangannya.

Kegiatan PMKNU di Cirebon turut dihadiri sejumlah kader dan tokoh Nahdlatul Ulama. Selain membahas soal kepemimpinan, forum kaderisasi di tubuh NU itu juga menyoroti berbagai persoalan sosial yang marak terjadi, terutama di lingkungan pendidikan.

Gus Miftah menilai, pendekatan humanis dan komunikasi yang baik antara pengajar dengan para santri menjadi salah satu solusi untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat. Sembari melakukan pengawasan penggunaan gadjet di kalangan pelajar agar mereka tidak terjerumus pada konten negatif atau praktik judi online.

Forum kaderisasi tersebut diharapkan mampu melahirkan generasi pemimpin muda NU yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga memiliki kepedulian sosial dan mental yang kuat untuk menghadapi tantangan zaman.

Editor: Abdul Rahman
Tags
Artikel Terkait
Alasan Gus Miftah Ikut PMKNU, Program Kaderisasi di Tubuh NU - Image
Entertainment

Alasan Gus Miftah Ikut PMKNU, Program Kaderisasi di Tubuh NU

Jumat, 15 Mei 2026 | 22.13 WIB

Reaksi Gus Miftah Usai Diserang Netizen Gara-gara Bela Prabowo Subianto - Image
Entertainment

Reaksi Gus Miftah Usai Diserang Netizen Gara-gara Bela Prabowo Subianto

Jumat, 17 April 2026 | 23.36 WIB

Gus Miftah Menilai, Indonesia Memainkan Peran Strategis untuk Perdamaian Palestina - Image
Infotainment

Gus Miftah Menilai, Indonesia Memainkan Peran Strategis untuk Perdamaian Palestina

Jumat, 20 Februari 2026 | 15.50 WIB

Terpopuler

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub - Image
1

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub

2

Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya

3

Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional

4

11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan

5

Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona

6

Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas

7

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

8

13 Buah Tangan Khas Malang Paling Populer dengan Cita Rasa Lezat dan Harga Ramah di Kantong

9

12 Rekomendasi Oleh-Oleh Tradisional dan Kekinian Khas Bandung, Wajib Masuk Daftar Belanja Wisatawan Saat Berkunjung ke Kota Kembang

10

10 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Solo yang Selalu Ramai Dibeli Saat Musim Liburan, Mulai dari Tradisional hingga Makanan Kekinian!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore