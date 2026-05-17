Lingkungan Pendidikan Wajib Aman! Gus Miftah Soroti Aksi Bullying hingga Kecanduan Gadget di Lingkungan Pendidikan Pesantren

JawaPos.com - Fenomena aksi bullying, kecanduan gadget, hingga judi online di kalangan remaja mendapat perhatian serius dalam kegiatan Pendidikan Menengah Kepemimpinan Nahdlatul Ulama (PMKNU) yang digelar di Cirebon selama sekitar 5 hari.

Dalam forum tersebut, Gus Miftah mengajak seluruh komunitas pesantren dan para pendidikan untuk menjadikan lembaga pendidikan sebagai ruang yang aman bagi para santri dan generasi muda.

Menurut Gus Miftah, perkembangan teknologi saat ini membawa tantangan besar bagi dunia pendidikan, terutama dalam menjaga kesehatan mental dan karakter generasi muda. Ia menegaskan bahwa lembaga pendidikan di pesantren tidak hanya menjadi tempat belajar agama, tapi juga menjadi benteng moral untuk menghadapi pengaruh negatif di era digital.

“Pesantren harus menjadi tempat yang aman dari aksi bullying, kekerasan verbal, hingga kecanduan gadget yang mulai merusak pola pikir anak-anak muda,” ujar Gus Miftah dalam keterangannya.

Kegiatan PMKNU di Cirebon turut dihadiri sejumlah kader dan tokoh Nahdlatul Ulama. Selain membahas soal kepemimpinan, forum kaderisasi di tubuh NU itu juga menyoroti berbagai persoalan sosial yang marak terjadi, terutama di lingkungan pendidikan.

Gus Miftah menilai, pendekatan humanis dan komunikasi yang baik antara pengajar dengan para santri menjadi salah satu solusi untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat. Sembari melakukan pengawasan penggunaan gadjet di kalangan pelajar agar mereka tidak terjerumus pada konten negatif atau praktik judi online.