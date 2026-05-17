Lingkungan Pendidikan Wajib Aman! Gus Miftah Soroti Aksi Bullying hingga Kecanduan Gadget di Lingkungan Pendidikan Pesantren

Gus Miftah soroti aksi bullying hingga kecanduan gadjet di lingkungan pendidikan pesantren dalam kegiatan Pendidikan Menengah Kepemimpinan Nahdlatul Ulama (PMKNU) yang berlangsung di Cirebon. (istimewa)
JawaPos.com - Fenomena aksi bullying, kecanduan gadget, hingga judi online di kalangan remaja mendapat perhatian serius dalam kegiatan Pendidikan Menengah Kepemimpinan Nahdlatul Ulama (PMKNU) yang digelar di Cirebon selama sekitar 5 hari.
Dalam forum tersebut, Gus Miftah mengajak seluruh komunitas pesantren dan para pendidikan untuk menjadikan lembaga pendidikan sebagai ruang yang aman bagi para santri dan generasi muda.
Menurut Gus Miftah, perkembangan teknologi saat ini membawa tantangan besar bagi dunia pendidikan, terutama dalam menjaga kesehatan mental dan karakter generasi muda. Ia menegaskan bahwa lembaga pendidikan di pesantren tidak hanya menjadi tempat belajar agama, tapi juga menjadi benteng moral untuk menghadapi pengaruh negatif di era digital.
“Pesantren harus menjadi tempat yang aman dari aksi bullying, kekerasan verbal, hingga kecanduan gadget yang mulai merusak pola pikir anak-anak muda,” ujar Gus Miftah dalam keterangannya.
Kegiatan PMKNU di Cirebon turut dihadiri sejumlah kader dan tokoh Nahdlatul Ulama. Selain membahas soal kepemimpinan, forum kaderisasi di tubuh NU itu juga menyoroti berbagai persoalan sosial yang marak terjadi, terutama di lingkungan pendidikan.
Gus Miftah menilai, pendekatan humanis dan komunikasi yang baik antara pengajar dengan para santri menjadi salah satu solusi untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat. Sembari melakukan pengawasan penggunaan gadjet di kalangan pelajar agar mereka tidak terjerumus pada konten negatif atau praktik judi online.
Forum kaderisasi tersebut diharapkan mampu melahirkan generasi pemimpin muda NU yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga memiliki kepedulian sosial dan mental yang kuat untuk menghadapi tantangan zaman.
Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan
Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
13 Buah Tangan Khas Malang Paling Populer dengan Cita Rasa Lezat dan Harga Ramah di Kantong
12 Rekomendasi Oleh-Oleh Tradisional dan Kekinian Khas Bandung, Wajib Masuk Daftar Belanja Wisatawan Saat Berkunjung ke Kota Kembang
10 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Solo yang Selalu Ramai Dibeli Saat Musim Liburan, Mulai dari Tradisional hingga Makanan Kekinian!