Alasan Gus Miftah Ikut PMKNU, Program Kaderisasi di Tubuh NU

JawaPos.com - Gus Yusuf Chudlori, KH Imam Jazuli, dan Gus Miftah, kompak mengikuti Pendidikan Menengah Kepemimpinan Nahdlatul Ulama (PMKNU), program kaderisasi formal untuk mencetak penggerak NU militan.

Acara tersebut berlangsung di Ballroom Hotel Aston Cirebon selama sekitar 5 hari, terhitung sejak 13 hingga 17 Mei 2026.

Gus Miftah mengungkapkan alasan kenapa mengikuti PMKNU. Menurutnya, ini merupakan bagian dari proses kaderisasi resmi di NU yang memang harus diikutinya.

"Ini merupakan program kaderisasi atau pelatihan kepemimpinan di lingkungan Nahdlatul Ulama untuk mencetak kader NU yang punya wawasan ke-NU-an, kuat secara ideologi Aswaja, mampu memimpin organisasi, memahami kebangsaan, dan siap menjadi penggerak di masyarakat," tuturnya.

Gus Yusuf mewakili unsur pesantren dan budayawan. Sedangkan KH Imam Jazuli dan Gus Miftah memperkuat spektrum pendidikan modern serta dai milenial.

Mereka kompak mengenakan kemeja putih formal yang dipadu dengan peci hitam khas kaum santri. Mereka mendapat bimbingan dari instruktur senior PBNU, KH Masyhuri Malik.

Kehadiran Gus Yusuf Chudlori, KH Imam Jazuli, dan Gus Miftah menegaskan sikap bahwa siapa pun harus tunduk dan patuh pada supremasi organisasi melalui jalur kaderisasi resmi.

Selain ketiga tokoh tersebut, acara ini juga diikuti oleh banyak warga Nahdliyin lainnya yang datang dari berbagai daerah di Tanah Air.