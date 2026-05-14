Tak Kuat dengan Dede Sunandar, Sambil Nangis, Karen Hertatum: Maafin Mama Papa!

JawaPos.com - Dede Sunandar memberikan luka yang sangat dalam di hati sang istri, Karen Hertatum. Ibu tiga anak itu mengaku sudah tidak kuat lagi mempertahankan rumah tangga yang dibina selama kurang lebih 12 tahun.

Sambil menangis, Karen Hertatum menyampaikan permintaan maaf ditujukan kepada anak-anaknya.

"Maafin Mama Papa belum bisa jadi orang tua yang baik. Percaya nak, Mama Papa akan terus berusaha menjadi orang tua yang baik walaupun tidak bisa bersama," kata Karen Hertatum dalam podcast di kanal YouTube Melaney Ricardo.

Tangisan Karen yang pecah membuat Melaney turun tangan. Dia pun langsung memeluk erat Karen Hertatum untuk tujuan menegarkan sekaligus menguatkannya.

"Karen punya Allah, Karen harus kuat. Karen cantik, Karen berharga," ujar Melaney Ricardo.

Kepada Dede Sunandar, Melaney Ricardo menyampaikan pesan khusus. Dia memintanya memikirkan keutuhan rumah tangga dengan serius bersama Karen Hertatum, apalagi sudah punya 3 orang anak.

"Batubara, lo perbaiki, obrolin sama bini lo. Kalau masih kuat, bareng-bareng lagi, tapi banyak hal yang harus diperbaiki," ungkap Melaney Ricardo.

Karen bercerita, Dede Sunandar berkali-kali menyelingkuhinya. Saat ditanya sang istri kenapa melakukan perbuatan seperti itu, Dede mengaku khilaf dan minta maaf. Namun sayangnya, dia kembali mengulangi kesalahan yang sama.