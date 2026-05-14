Difitnah, Dipukul, hingga Diselingkuhi, Karen Hertatum Dapat Izin Anak Cerai dari Dede Sunandar

Karen Hertatum tidak kuat lagi mempertahankan rumah tangga bersama Dede Sunandar. (YouTube: Melaney Ricardo)
JawaPos.com - Karen Hertatum mengaku mendapat perlakuan tidak semestinya dari suaminya pelawak Dede Sunandar. Dia mendapat kekerasan fisik, difitnah, hingga diselingkuhi berulang kali.
Karen Hertatum selama ini berusaha bertahan dari Dede Sunandar karena mengutamakan masa depan anak dengan harapan Dede dapat berubah. Namun sayangnya, dia tidak mendapati perubahan pria yang menikahinya pada 2014 silam tersebut.
Menurut Karen Hertatum, tidak ada lagi harapan untuk dia tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Dede Sunandar. Dia ingin bercerai dan keinginan tersebut mendapatkan izin dari anaknya.
"Aku sudah nyerah. Aku sudah memaafkan berkali-kali demi anak. Aku sempat tanya kalau misalkan mama sama papa pisah gimana? Anak jawab, nggak apa-apa ma daripada mama disakiti terus," ungkap Karen Hertatum dalam podcast di kanal YouTube Melaney Ricardo.
Karen bercerita, Dede Sunandar berkali-kali menyelingkuhinya. Saat ditanya kenapa melakukan perbuatan seperti itu, Dede mengaku khilaf dan minta maaf. Namun sayangnya, dia kembali mengulangi kesalahan yang sama.
Bukan hanya selingkuh, Dede Sunandar kabarnya juga melakukan kekerasan fisik terhadap dirinya. Dia dijambak, ditarik, hingga dipukul.
Tak sampai disitu saja, Karen Hertatum mengaku difitnah oleh Dede Sunandar dengan membuat isu dirinya berselingkuh. Dia menegaskan memang punya teman main game, namun tidak pernah berselingkuh.
Karen Hertatum bisa tiba-tiba menangis saat teringat akan perbuatan tidak pantas yang dilakukan Dede Sunandar terhadap dirinya.
"Aku bisa tiba-tiba keluar air mata sendiri, kenapa nih gua? Kok tega banget sama gua kayak gini. Difitnah iya, dijelekkan iya, dizalimin iya, selingkuhin iya," kata Karen Hertatum.
