Pisah Ranjang dengan Dede Sunandar, Karen Hertatum Jadi Korban KDRT dan Perselingkuhan

Karen Hertatum, istri Dede Sunandar. (YouTube: Melaney Ricardo)
JawaPos.com - Rumah tangga Dede Sunandar dan Karen Hertatum yang dibina selama kurang lebih 12 tahun kini berada di ujung tanduk. Mereka sudah pisah ranjang dan mantap hati untuk bercerai.
Dalam podcast di kanal YouTube Melaney Ricardo, Karen Hertatum menceritakan permasalahan fatal yang telah dilakukan Dede Sunandar kepada dirinya. Karena mengaku diselingkuhi dan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Menurut Karen, perselingkuhan dilakukan Dede Sunandar bukan satu kali dua kali, tapi berkali-kali terjadi. Hal itu membuat hatinya remuk merasakan kesedihan tak tertahankan.
"Ketahuan selingkuh sebenarnya dari awal-awal pernikahan,” ujar Karen Hertatum saat berbincang dengan Melaney Ricardo.
Karen mengatakan Dede sempat mengakui perselingkuhan yang dilakukannya. Dia sempat minta maaf dan mengaku khilaf.
"Setelah itu dia baik-baikin aku, dia mengurus anak," ujar Karen Hertatum.
Karen memutuskan memaafkan Dede Sunandar dengan harapan dia insaf tidak lagi mengulangi kesalahannya. Namun sayangnya, Dede melakukan perselingkuhan lagi dan lagi.
Bukan hanya diselingkuhi, Dede Sunandar kabarnya melakukan kekerasan fisik terhadap Karen Hertatum. Karen mengaku sempat dipukul, ditarik, dan dijambak oleh pria yang menikahinya pada 21 Oktober 2014.
"Aku mau cerai," kata Karen seolah pintu rujuk dengan Dede Sunandar tertutup.
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim
10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong
Persebaya Surabaya Dilaporkan Capai Kesepakatan dengan Striker Asing, Punya Rekam Jejak di Indonesia!
18 Kuliner Mie Ayam di Yogyakarta yang Rasanya Autentik Tapi Harganya Cocok untuk Semua Kalangan Masyarakat
Pertemuan dengan Suporter, Fariz Julinar Tegaskan PSIS Semarang Siap Bangkit Musim Depan
4 Tempat Makan Siomay Paling Enak di Bandung, Jangan Skip karena Variannya Berlimpah dengan Siraman Bumbu Kacang yang Lezat