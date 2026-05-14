Pisah Ranjang dengan Dede Sunandar, Karen Hertatum Jadi Korban KDRT dan Perselingkuhan

JawaPos.com - Rumah tangga Dede Sunandar dan Karen Hertatum yang dibina selama kurang lebih 12 tahun kini berada di ujung tanduk. Mereka sudah pisah ranjang dan mantap hati untuk bercerai.

Dalam podcast di kanal YouTube Melaney Ricardo, Karen Hertatum menceritakan permasalahan fatal yang telah dilakukan Dede Sunandar kepada dirinya. Karena mengaku diselingkuhi dan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Menurut Karen, perselingkuhan dilakukan Dede Sunandar bukan satu kali dua kali, tapi berkali-kali terjadi. Hal itu membuat hatinya remuk merasakan kesedihan tak tertahankan.

"Ketahuan selingkuh sebenarnya dari awal-awal pernikahan,” ujar Karen Hertatum saat berbincang dengan Melaney Ricardo.

Karen mengatakan Dede sempat mengakui perselingkuhan yang dilakukannya. Dia sempat minta maaf dan mengaku khilaf.

"Setelah itu dia baik-baikin aku, dia mengurus anak," ujar Karen Hertatum.

Karen memutuskan memaafkan Dede Sunandar dengan harapan dia insaf tidak lagi mengulangi kesalahannya. Namun sayangnya, Dede melakukan perselingkuhan lagi dan lagi.

Bukan hanya diselingkuhi, Dede Sunandar kabarnya melakukan kekerasan fisik terhadap Karen Hertatum. Karen mengaku sempat dipukul, ditarik, dan dijambak oleh pria yang menikahinya pada 21 Oktober 2014.