V+Short Diluncurkan di Hong Kong, Berambisi Eksis di Pasar Global

JawaPos.com - V+Short, platform micro drama, secara resmi diluncurkan di The Peninsula Hong Kong. Ia sengaja dihadirkan guna menjawab era baru storytelling melalui konten pendek imersif perpaduan daya tarik global dengan pendekatan lokal yang kuat.

V+Short yang berada di bawah naungan MNC Digital ini diluncurkan di Hong Kong mencerminkan ambisinya untuk eksis di pasar global dengan menghadirkan pengalaman menonton lebih interaktif dan mampu membangun keterikatan emosional dengan para penonton.

V+Short menghadirkan drama vertikal berdurasi singkat yang dirancang untuk konsumsi cepat di tengah padatnya berbagai aktivitas harian masyarakat tanpa mengurangi kedalaman cerita maupun kualitas produksinya.

"Peluncuran V+Short merupakan milestone penting dalam perjalanan transformasi digital kami, seiring dengan upaya Perseroan untuk terus membangun platform yang selaras dengan pergeseran konsumsi konten dari smartphone," kata Angela Tanoesoedibjo selaku Direktur Utama sekaligus CEO MNC Digital, dalam keterangannya.

V+Short berkomitmen menghadirkan konten premium yang mampu membangun keterikatan emosional dengan audiens dalam format short-form yang mudah diakses sekaligus scalable. Konten-kontennya perpaduan antara konten short-form global pilihan dengan produksi original Asia Tenggara yang dikurasi secara selektif.

"Didukung oleh pengembangan kapabilitas produksi konten berbasis Al, kami juga dapat meningkatkan efisiensi kreatif, mempercepat siklus pengembangan, serta membuka berbagai format storytelling baru. Hal ini menempatkan kami pada posisi yang semakin kuat untuk menjangkau audiens secara lebih luas di tingkat globa)," ungkapnya.

Platform ini akan mulai menghadirkan serial eksklusif baru setiap harinya sejak Juni 2026 sebagai bagian dari upaya untuk menjaga keterlibatan audiens sekaligus terus memperluas kreativitas.

Dengan mengedepankan narasi universal, kualitas produksi yang tinggi, serta format yang mudah beradaptasi dengan berbagai budaya, V+Short diharapkan dapat menjangkau audiens beragam tanpa kehilangan identitas kreatif khas Asia Tenggara.