Ayu Aulia Curhat Kehilangan Rahim Gara-gara Bupati R, Netizen: Sudah Diganti iPhone, Uang, dan Apartemen

JawaPos.com - Curhatan Ayu Aulia soal dirinya kehilangan rahim menjadi pusat perhatian publik di media sosial. Model sekaligus selebgram itu menyeret seorang Bupati inisial R untuk turut bertanggung jawab.

Meski Ayu Aulia curhat panjang lebar soal perasaan yang dialaminya usai divonis kehilangan rahim, netizen tidak memberikan simpati. Sebaliknya, netizen justru menganggap apa yang terjadi merupakan konsekuensi dari perbuatannya.

"Maaf kali ini nggak bisa woman support woman," komentar salah satu netizen pada kolom komentar unggah akun Indonesian.core.

"Ah ea lah giliran menderita aja harus tahu seantero bangsa, giliran enaknya lu nggak bagi-bagi. Lah wc umum, bukannya sama sama mau ya," timpal yang lainnya.

Netizen menganggap Ayu Aulia menjalin hubungan dengan Bupati R tidak lepas dari urusan finansial. Curhatan Ayu Aulia dinilai aneh padahal dia sudah mendapatkan sesuatu yang diinginkan.

"Kan sudah diganti dengan iPhone, uang jajan, dan apartemen kan? Impas dong," komentar salah satu warganet.

"Dia kan laki orang tapi dia bupati ya sudah deh nggak apa-apa, biar dapat duit. Dimulai dari mindset seperti ini," timpal yang lainnya.

"Aneh bin ajaib, ngelakuin dengan kesadaran dan sudah tahu resikonya apa, tapi merasa jadi korban. Itulah karma dari merusak hubungan rumah tangga orang."