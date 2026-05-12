Ayu Aulia Curhat Kehilangan Rahim Gara-gara Bupati R, Netizen: Sudah Diganti iPhone, Uang, dan Apartemen

Ayu Aulia
JawaPos.com - Curhatan Ayu Aulia soal dirinya kehilangan rahim menjadi pusat perhatian publik di media sosial. Model sekaligus selebgram itu menyeret seorang Bupati inisial R untuk turut bertanggung jawab.
Meski Ayu Aulia curhat panjang lebar soal perasaan yang dialaminya usai divonis kehilangan rahim, netizen tidak memberikan simpati. Sebaliknya, netizen justru menganggap apa yang terjadi merupakan konsekuensi dari perbuatannya.
"Maaf kali ini nggak bisa woman support woman," komentar salah satu netizen pada kolom komentar unggah akun Indonesian.core.
"Ah ea lah giliran menderita aja harus tahu seantero bangsa, giliran enaknya lu nggak bagi-bagi. Lah wc umum, bukannya sama sama mau ya," timpal yang lainnya.
Netizen menganggap Ayu Aulia menjalin hubungan dengan Bupati R tidak lepas dari urusan finansial. Curhatan Ayu Aulia dinilai aneh padahal dia sudah mendapatkan sesuatu yang diinginkan.
"Kan sudah diganti dengan iPhone, uang jajan, dan apartemen kan? Impas dong," komentar salah satu warganet.
"Dia kan laki orang tapi dia bupati ya sudah deh nggak apa-apa, biar dapat duit. Dimulai dari mindset seperti ini," timpal yang lainnya.
"Aneh bin ajaib, ngelakuin dengan kesadaran dan sudah tahu resikonya apa, tapi merasa jadi korban. Itulah karma dari merusak hubungan rumah tangga orang."
Sejumlah netizen justru mengaku malas menebak-nebak siapa sosial Bupati inisial R. Padahal biasanya netizen sangat canggih untuk urusan seperti ini.
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong
Marak Link Live Streaming Gratis Persija Jakarta vs Persib Bandung, Jakmania dan Bobotoh Pilih yang Mana?
KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
9 Rekomendasi Mall Terbaik di Sidoarjo untuk Belanja, Kuliner, dan Tempat Nongkrong Bersama Keluarga
15 Kuliner Seafood Ternikmat di Surabaya, Hidangan Laut Segar dengan Cita Rasa Khas yang Sulit Dilupakan
Jadwal Moto3 Prancis 2026! Start Posisi 6, Veda Ega Pratama Buka Peluang Podium di Moto3 Prancis 2026
17 Tempat Makan Hidden Gem di Surabaya yang Tidak Pernah Sepi, Rasanya Selalu Konsisten Enak
16 Kuliner Bakso di Yogyakarta yang Rasanya Dinilai Selalu Konsisten Enak, Bikin Para Pengunjung Ketagihan Datang Lagi