Ayu Aulia Menyimpan Lengkap Bukti Kedekatannya dengan Bupati R, Termasuk Beberapa Kali Pertemuan di Hotel

Ayu Aulia
JawaPos.com - Model Ayu Aulia membongkar dugaan hubungan dekatnya dengan sosok Bupati berinisial R. Gara-gara kedekatan itu, menurut Ayu, ia sampai kehilangan rahim yang sangat berharga dalam hidup dan masa depannya.
Ayu Aulia menolak disebut sebagai masa lalu oleh Bupati R. Dia pun mengaku masih melakukan pertemuan dengan Bupati R, termasuk makan bersama dan mendapat bingkisan kado Valentine.
Ayu Aulia memiliki bukti lengkap terkait momen kebersamaannya dengan Bupati R. Dia secara tersirat siap melepas bukti-bukti kebersamaan apabila Bupati R masih menolak untuk mengakuinya.
"Ini saja masih foto diriku sendiri yang aku unggah. Belum ada foto kebersamaan, belum ada semua percakapan yang sebenarnya bisa menjelaskan banyak hal," tulis Ayu Aulia sembari mengunggah foto dirinya sendiri di akun media sosial.
Ayu Aulia meminta Bupati R untuk tidak menyangkal keberadaan dirinya dengan menyebut sebagai bagian dari masa lalu.
"Jadi jangan terlalu sibuk membangun narasi seolah aku hanya masa lalu. Karena tanggal pertemuan, chat, dan cerita di tahun lalu itu masih ada dan sangat jelas," katanya.
"Mungkin benar, aku pernah menjadi bagian dari masa lalumu. Tapi kalau di tahun lalu kamu masih datang, masih mengajak bertemu, masih memberi perhatian... lalu sebenarnya aku ini masa lalu yang mana?," katanya.
Ayu Aulia mengaku pernah bertemu beberapa kali dengan Bupati R di Hotel Fairmont Jakarta. Dia pun sempat merekam momen pertemuan itu.
"Kalau aku memang hanya masa lalu, lalu kenapa di tahun lalu masih ada pertemuan berulang, bunga Valentine, makan bersama, bahkan beberapa kali bertemu di Fairmont Jakarta? Kenapa saat itu kamu sendiri bertanya kenapa pertemuan kita direkam?," ujar Ayu Aulia.
