Ayu Aulia Curhat Kehilangan Rahim Gara-gara Bupati R

JawaPos.com - Curhatan Ayu Aulia di akun media sosialnya menuai perhatian publik. Pasalnya, dia membuat pengakuan mengejutkan kehilangan rahim yang sangat berharga gara-gara tindakan dari Bupati berinisial R.

"Tidak semua luka berdarah di luar. Gimana kabar Pak Bupati inisial R? Masih bisa happy di atas penderitaanku?," tulis Ayu Aulia dalam unggahan di akun media sosialnya.

Ayu Aulia mengisyaratkan bahwa dirinya telah dicampakkan oleh Bupati R usai disebut sebagai bagian dari masa lalu. Pemilik jumlah followers mencapai 849 ribu di Instagram membantah ia sebagai bagian dari masa lalu Bupati R.

"Kamu boleh menyebutku masa lalu di depan publik. Tapi hati nuranimu tahu, tahun lalu kamu masih datang, mengajak bertemu, makan bersama, bahkan menunjukkan perhatian yang tidak mungkin dilakukan seseorang kepada masa lalu yang benar-benar sudah selesai," aku Ayu Aulia.

Dia meminta Bupati R untuk tidak membuat penjelasan atau narasi yang mengada-ada demi terlihat baik di depan publik. Ayu Aulia memintanya untuk jujur karena dia sempat mendekati Ayu secara sadar.

"Kehilangan rahim, kehilangan masa depan yang dulu aku bayangkan, dan menjalani semua sendirian bukan hal kecil untuk dilupakan begitu saja. Sementara kamu memilih menyangkal, menyebutku masa lalu, dan bertindak seolah semuanya tidak pernah berarti," ujar Ayu Aulia.

Sayangnya, Ayu tidak memberikan penjelasan tindakan apa yang telah dilakukan Bupati R sampai membuatnya harus kehilangan rahim. Ayu Aulia hanya berharap tidak ada korban lain selain dirinya.

"Aku hanya berharap, semoga tidak akan ada perempuan lain atau bahkan keluargamu sendiri suatu hari nanti yang merasakan sakit yang sama seperti yang aku rasakan hari ini," kata Ayu Aulia.