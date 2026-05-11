Pengacara yang Baru Pertanyakan Alasan Ammar Zoni Digolongkan Sebagai Narapidana High Risk

Ammar Zoni. (Abdul Rahman/JawaPos.com)
JawaPos.com - Pengacara Ammar Zoni yang baru, Krisna Murti, mengirimkan surat ditujukan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) guna menanyakan proses penggolongan kliennya sebagai narapidana kategori high risk.
Proses penggolongan Ammar Zoni sebagai narapidana kategori high risk tentu saja membawa dampak berat. Bintang sinetron 7 Manusia Harimau dijebloskan ke Lapas Nusakambangan, Cilacap, dan diisolasi tidak dapat ditemui pihak keluarga.
Dalam pandangan sang pengacara, Ammar Zoni tidak seharusnya digolongkan sebagai narapidana kategori high risk. Maka dari itu, Krisna Murti ingin mendapatkan penjelasan yang lengkap dan memadai dari pihak Ditjen PAS.
"Kita butuh hasil asesmen, penilaiannya seperti apa kok Ammar dikatakan sebagai (narapidana) high risk. Kita mau lihat hasil asesmennya dulu seperti apa," ujar Krisna Murti di bilangan Kebon Jeruk Jakarta Barat, Senin (11/5).
Baca Juga:Ammar Zoni Dipindahkan ke Nusakambangan, Begini Tanggapan Pengacara yang Menangani Kasusnya Sejak Awal
"Kami butuh penjelasan tentang alasan dilakukannya pemindahan Ammar Zoni ke Nusakambangan," imbuhnya.
Terlepas dari hal tersebut, dia menghormati putusan yang telah dijatuhkan kepada Ammar Zoni. Namun sebagai kuasa hukum, Krisna Murti merasa perlu mendapat penjelasan memadai kenapa kliennya sampai digolongkan sebagai narapidana high risk.
"Prinsipnya, kami menghormati keputusan dari Dirjen Lapas," ujar Krisna Murti.
Sebelumnya, Kasubdit Kerjasama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Rika Aprianti, menyatakan bahwa warga binaan yang dimasukkan ke Lapas Nusakambangan tidak ada kaitannya dengan lamanya hukum yang dijatuhkan, tapi lebih ke perilakunya selama di dalam tahanan atau di dalam penjara.
Menurut Rika, warga binaan yang sebentar lagi akan dinyatakan bebas dari dalam penjara tetap bisa dieksekusi ke Lapas Nusakambangan apabila dinilai termasuk narapidana berisiko tinggi.
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam
Jadwal PSS vs Garudayaksa FC Final Liga 2, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Siapa Raih Trofi Kasta Kedua?
17 Tempat Makan Hidden Gem di Surabaya yang Tidak Pernah Sepi, Rasanya Selalu Konsisten Enak
Marak Link Live Streaming Gratis Persija Jakarta vs Persib Bandung, Jakmania dan Bobotoh Pilih yang Mana?
Jadwal Veda Ega Pratama di Sesi Q2 Moto3 Le Mans 2026! Rider Indonesia Bidik Start Terdepan
Live Streaming PSS Sleman vs Garudayaksa FC Final Liga 2 dan Prediksi Skor: Trofi Bergengsi Menanti Pemenang!
15 Kuliner Seafood Ternikmat di Surabaya, Hidangan Laut Segar dengan Cita Rasa Khas yang Sulit Dilupakan
Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Prancis Hari Ini: Momentum Veda Ega Rebut Pole Position!
12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan