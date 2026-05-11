Pengacara yang Baru Pertanyakan Alasan Ammar Zoni Digolongkan Sebagai Narapidana High Risk

JawaPos.com - Pengacara Ammar Zoni yang baru, Krisna Murti, mengirimkan surat ditujukan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) guna menanyakan proses penggolongan kliennya sebagai narapidana kategori high risk.

Proses penggolongan Ammar Zoni sebagai narapidana kategori high risk tentu saja membawa dampak berat. Bintang sinetron 7 Manusia Harimau dijebloskan ke Lapas Nusakambangan, Cilacap, dan diisolasi tidak dapat ditemui pihak keluarga.

Dalam pandangan sang pengacara, Ammar Zoni tidak seharusnya digolongkan sebagai narapidana kategori high risk. Maka dari itu, Krisna Murti ingin mendapatkan penjelasan yang lengkap dan memadai dari pihak Ditjen PAS.

"Kita butuh hasil asesmen, penilaiannya seperti apa kok Ammar dikatakan sebagai (narapidana) high risk. Kita mau lihat hasil asesmennya dulu seperti apa," ujar Krisna Murti di bilangan Kebon Jeruk Jakarta Barat, Senin (11/5).

"Kami butuh penjelasan tentang alasan dilakukannya pemindahan Ammar Zoni ke Nusakambangan," imbuhnya.

Terlepas dari hal tersebut, dia menghormati putusan yang telah dijatuhkan kepada Ammar Zoni. Namun sebagai kuasa hukum, Krisna Murti merasa perlu mendapat penjelasan memadai kenapa kliennya sampai digolongkan sebagai narapidana high risk.

"Prinsipnya, kami menghormati keputusan dari Dirjen Lapas," ujar Krisna Murti.

Sebelumnya, Kasubdit Kerjasama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Rika Aprianti, menyatakan bahwa warga binaan yang dimasukkan ke Lapas Nusakambangan tidak ada kaitannya dengan lamanya hukum yang dijatuhkan, tapi lebih ke perilakunya selama di dalam tahanan atau di dalam penjara.