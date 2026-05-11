Sischa Widya Maharani
Senin, 11 Mei 2026 | 19.51 WIB

Tengah Vakum dari KATSEYE, Manon Akan Tampil di Acara Germany Next Top Model

Manon KATSEYE akan tampil sebagai bintang tamu Germany Next Top Model. (Instagram @meretmanon) - Image

JawaPos.com - Manon KATSEYE akan tampil di acara reality show populer Germany Next Top Model sebagai bintang tamu spesial.
 
Kabar tersebut diumumkan oleh Billboard pada 8 Mei 2026 bersamaan dengan perilisan singkat yang menampilkan Manon bertemu dengan model sekaligus pembawa acara Heidi Klum.
 
Dalam cuplikan tersebut, Manon tampil percaya diri sambil menyapa pembawa acara dengan berjalan layaknya model profesional.
 
Dalam episode tersebut, Manon akan hadir sebagai juri tamu selebriti dalam episode terbaru acara tersebut. 
 
Konsep menghadirkan selebriti internasional sebagai guest judge memang sudah menjadi tradisi di program itu.
 
Menurut Allkpop, episode yang menampilkan sang idol akan dijadwalkan tayang pada 14 Mei mendatang.
 
Penampilan ini langsung menjadi sorotan karena Manon saat ini masih menjalani hiatus sejak Februari lalu.
 
Hingga kini, belum ada penjelasan detail mengenai alasan hiatus tersebut maupun kepastian kapan ia akan kembali beraktivitas bersama grup. 
 
Karena itu, kemunculannya di acara televisi Jerman ini memicu berbagai spekulasi dan perhatian dari penggemar global.
 
Meski belum ada kepastian mengenai comeback bersama grup, penampilan terbaru Manon sukses membuat namanya kembali menjadi perbincangan hangat di komunitas penggemar K-pop global.
