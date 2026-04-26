Entertainment
Aulia Ramadhani
Senin, 27 April 2026 | 02.39 WIB

Bersinar Lewat Touch, KATSEYE Berhasil Debut di Official Singles Chart Inggris, PINKY UPjuga Tetap di 25 Besar

JawaPos.com – Melalui karyanya, Touch, grup KATSEYE akhirnya masuk ke Official Singles Chart Inggris untuk pertama kalinya

Dilansir dari Soompi, hampir dua tahun setelah dirilis, karya itu menarik perhatianhingga mendapat prestasi tersebut

Official Charts (tangga lagu setara Billboard AS di Inggris) mengumumkan bahwa lagu KATSEYE tahun 2024, Touch, telah debut di peringkat ke-88 di Official Singles Chart.

Setelah penampilan grup tersebut baru-baru ini di Coachella, mereka makin memikat penggemarnya di seluruh dunia

Adapun single terbaru KATSEYE, PINKY UP, menghabiskan minggu kedua berturut-turut di tangga lagu di peringkat ke-24.

Kabarnya lagu tersebut berhasil mencetak rekor pribadi bagi grup minggu lalu ketika debut di peringkat ke-14.

Selalu menunjukkan penampilan panggung luar biasa, rekor tersebut menandai peringkat tertinggi KATSEYE di Official Singles Chart hingga saat ini.

Touch pertama kali dirilis pada Juli 2024, menjadi lagu kelima KATSEYE yang masuk ke Official Singles Chart.

Karya spektakuler lainnya juga masuk ke Official Singles Chart, seperti Gnarly, Gabriela, Internet Girl, dan PINKY UP.

