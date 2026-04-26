Bersinar Lewat Touch, KATSEYE Berhasil Debut di Official Singles Chart Inggris, PINKY UPjuga Tetap di 25 Besar

JawaPos.com – Melalui karyanya, Touch, grup KATSEYE akhirnya masuk ke Official Singles Chart Inggris untuk pertama kalinya
Dilansir dari Soompi, hampir dua tahun setelah dirilis, karya itu menarik perhatianhingga mendapat prestasi tersebut
Official Charts (tangga lagu setara Billboard AS di Inggris) mengumumkan bahwa lagu KATSEYE tahun 2024, Touch, telah debut di peringkat ke-88 di Official Singles Chart.
Setelah penampilan grup tersebut baru-baru ini di Coachella, mereka makin memikat penggemarnya di seluruh dunia
Adapun single terbaru KATSEYE, PINKY UP, menghabiskan minggu kedua berturut-turut di tangga lagu di peringkat ke-24.
Kabarnya lagu tersebut berhasil mencetak rekor pribadi bagi grup minggu lalu ketika debut di peringkat ke-14.
Selalu menunjukkan penampilan panggung luar biasa, rekor tersebut menandai peringkat tertinggi KATSEYE di Official Singles Chart hingga saat ini.
Touch pertama kali dirilis pada Juli 2024, menjadi lagu kelima KATSEYE yang masuk ke Official Singles Chart.
Karya spektakuler lainnya juga masuk ke Official Singles Chart, seperti Gnarly, Gabriela, Internet Girl, dan PINKY UP.
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC
Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez
15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan!
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!