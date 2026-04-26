Jalani Pemotretan dan Wawancara dengan Harper's BAZAAR Korea, Intip Chemistry Kim Go Eun dan Kim Jae Won

Pemeran Yumi’s Cells 3. (soompi)
JawaPos.com – Belakangan ini, pemeran drama Yumi's Cells 3, Kim Go Eun dan Kim Jae Won Jalani pemotretan dan wawancara dengan Harper's BAZAAR Korea
Dilansir dari Soompi, Minggu (26/4), chemistry alami mereka tunjukkan, dimana saat wawancara Kim Jae Won berkata, “Sejak pertemuan pertama, Kim Go Eun mengatakan untuk berbicara santai kepadanya.”
Ia mengungkap, dirinya dapat dengan cepat menjadi dekat, di lokasi syuting, dia menciptakan suasana di mana ia akan menerima semuanya bahkan jika saya memiliki 10 hal untuk dikatakan.
Di sisi lain, Kim Go Eun mengungkap, “Ini pertama kalinya saya bertemu dengan junior lebih muda sebagai lawan main dan jika bercanda seperti ini, apakah dia akan menganggapnya serius?.”
“Karena saya telah bekerja dengan sutradara untuk waktu yang lama, saya ingin memastikan Jae Won merasa tidak terlalu asing dan dapat beradaptasi dengan lebih mudah di lokasi syuting,” tambahnya
Dalam memerankan Shin Soon Rok, kekasih terakhir Yumi, Kim Jae Won menjawab, “Merupakan suatu kehormatan untuk menjadi bagian dari perjalanan terakhir sebuah proyek yang telah menerima begitu banyak cinta.”
Ia lenajutkan, “Soon Rok terpatri dalam benak orang-orang sebagai pria muda yang 'seperti unicorn', saya memang merasakan sedikit tekanan, tetapi itu jelas merupakan hal menyenangkan.”
Kim Go Eun juga bercerita, “Yumi adalah awal dari usia 30-an saya, rasanya seperti pembukaan babak kedua dalam hidup, aku sering berpikir, beginilah kehidupan kita.”
