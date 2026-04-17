Lokasi Syuting Drama Yumi's Cells 3 Nampak Menyenangkan, Intip Chemistry Kim Go Eun dan Kim Jae Won di Balik Layar

JawaPos.com - Menunjukkan chemistry yang hangat, drama Korea Yumi's Cells 3 telah merilis video proses di balik layar, menampilkan Kim Go Eun dan Kim Jae Won

Dikutip dari Soompi, Jum’at (17/4), dalam cuplikan terlihat Kim Go Eun memperkenalkan dirinya sebagai Yumi dan Kim Jae Won sebagai Soon Rok.

Meskipun awalnya bergandengan tangan, Kim Go Eun dengan cepat melepaskannya dan bercanda mengatakan, "Kita belum dekat," membuat Kim Jae Won tertawa terbahak-bahak.

Keduanya berjanji, "Kami berencana untuk secara bertahap menjadi lebih dekat!" membuat penggemar makin penasaran.

Kim Go Eun berbagi bahwa dia pernah melakukan terjun payung sendirian, yang sangat mengejutkan Chansung.

Chansung, yang tampil khusus dalam acara tersebut, dengan realistis memeragakan adegan terjun payung.

Kim Go Eun dan Kim Jae Won juga terlihat duduk berdampingan, masing-masing meninjau naskah mereka dengan cara mereka sendiri.

Kim Go Eun berkomentar setelah syuting adegan bungeepong, "Hubungan saya dengan Soon Rok saat ini tidak baik."

Kim Jae Won, berkomentar bahwa ia seharusnya memberi Yumi pukulan bungeoppang, tetapi kembali ke perannya, ia berpura-pura tidak memahami sudut pandang Yumi, yang membuat Kim Go Eun kesal.