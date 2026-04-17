Lokasi Syuting Drama Yumi's Cells 3 Nampak Menyenangkan, Intip Chemistry Kim Go Eun dan Kim Jae Won di Balik Layar

Kim Go Eun dan Kim Jae Won. Sumber foto: Soompi
JawaPos.com - Menunjukkan chemistry yang hangat, drama Korea Yumi's Cells 3 telah merilis video proses di balik layar, menampilkan Kim Go Eun dan Kim Jae Won
Dikutip dari Soompi, Jum’at (17/4), dalam cuplikan terlihat Kim Go Eun memperkenalkan dirinya sebagai Yumi dan Kim Jae Won sebagai Soon Rok.
Meskipun awalnya bergandengan tangan, Kim Go Eun dengan cepat melepaskannya dan bercanda mengatakan, "Kita belum dekat," membuat Kim Jae Won tertawa terbahak-bahak.
Keduanya berjanji, "Kami berencana untuk secara bertahap menjadi lebih dekat!" membuat penggemar makin penasaran.
Kim Go Eun berbagi bahwa dia pernah melakukan terjun payung sendirian, yang sangat mengejutkan Chansung.
Chansung, yang tampil khusus dalam acara tersebut, dengan realistis memeragakan adegan terjun payung.
Kim Go Eun dan Kim Jae Won juga terlihat duduk berdampingan, masing-masing meninjau naskah mereka dengan cara mereka sendiri.
Kim Go Eun berkomentar setelah syuting adegan bungeepong, "Hubungan saya dengan Soon Rok saat ini tidak baik."
Kim Jae Won, berkomentar bahwa ia seharusnya memberi Yumi pukulan bungeoppang, tetapi kembali ke perannya, ia berpura-pura tidak memahami sudut pandang Yumi, yang membuat Kim Go Eun kesal.
Keduanya pun terlihat bergantian saling memuji di depan kamera, dimana Kim Jae Won berkomentar bahwa kepala Kim Go Eun lebih kecil dari kepalan tangannya.
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa
Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban
13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima
Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Ditangkap Kejagung Terkait Perkara Tambang
Tempat Kuliner Bakmi Jawa Terenak di Jogja: Dimasak Pakai Arang, Rasanya Semakin Nendang
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Prediksi Skor Bayern Munich vs Real Madrid! Dua Raksasa Berjibaku Demi Tiket Semifinal Liga Champions, Siapa Bakal Melaju?