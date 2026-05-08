James F Sundah Dimakamkan di New York, Ibadah Pelepasan Senin Mendatang

JawaPos.com - Jenazah James F Sundah, pencipta lagu Lilin Lilin Kecil, akan dimakamkan di New York pada Senin (11/5). Prosesi pemakaman akan dilaksanakan di St. John Cemetery.

Sebelum dilaksanakan prosesi pemakaman, akan dilaksanakan ibadah pelepasan oleh keluarga besar dan sejumlah sahabat.

"Ibadah pelepasan untuk pemakaman dilangsungkan pada Senin, 11 Mei 2026, pukul 09:00 am New York EST dari Funeral Home," demikan keterangan disampaikan Lia Sundah Suntoso dalam keterangannya.

Pada hari Minggu (10/5) sekitar pukul 15:00-20:00, akan dilaksanakan viewing dan ibadah. Berlokasi di Schwartz Brothers Memorial Chapel.

Dalam keterangan tersebut, pihak keluarga mengumumkan dress code bagi yang akan datang melayat memberikan penghormatan terakhir terhadap James F Sundah.

"Dress code (warna) merah, ungu, biru dan oranye atau ada unsur warna tersebut, bukan hitam/putih."

James F. Sundah memiliki nama lengkap James Freddy Sundah. Dia lahir di Semarang, Jawa Tengah, pada 1 Desember 1955. Almarhum mengembuskan napas terakhir di usia 70 tahun.

Karier James F. Sundah mulai mencuri perhatian publik pada 1977 saat lagu Lilin-Lilin Kecil yang dinyanyikan mendiang Chrisye berhasil memenangkan ajang Lomba Cipta Lagu Remaja Prambors. Lagu itu sukses besar dan termasuk karya legendaris dari almarhum.