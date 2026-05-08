Profil James F. Sundah, Legenda Musik Indonesia yang Meninggal di New York

JawaPos.com - Dunia musik Indonesia berduka atas meninggalnya James F. Sundah di New York, Amerika Serikat, pada Kamis (7/5) kemarin.

Musisi legendaris yang dikenal sebagai pencipta lagu Lilin-Lilin Kecil meninggal dunia di usia 70 tahun setelah sempat berjuang melawan penyakit kanker paru-paru.

Profil James F. Sundah James F. Sundah memiliki nama lengkap James Freddy Sundah. Dia lahir di Semarang, Jawa Tengah, pada 1 Desember 1955.

Baca Juga:Ersya Aurelia Alami Pelecehan Seksual Sejak Usia 9 Tahun di Lokasi Syuting

Karier James F. Sundah mulai mencuri perhatian publik pada 1977 saat lagu Lilin-Lilin Kecil yang dinyanyikan mendiang Chrisye berhasil memenangkan ajang Lomba Cipta Lagu Remaja Prambors. Lagu itu sukses besar dan termasuk karya legendaris dari almarhum.

Sepanjang kariernya, James F Sundah dikenal sebagai pencipta lagu bertangan dingin. Ia banyak bekerja sama dengan sejumlah musisi ternama seperti Vina Panduwinata, Ruth Sahanaya, Krisdayanti, hingga Sheila Majid. Sejumlah lagu ciptaannya dikenal memiliki lirik mendalam dan penuh makna.

Tak hanya di Indonesia, James F. Sundah juga pernah terlibat dalam proyek internasional. Bersama sejumlah musisi Indonesia, dia ikut menulis lagu When You Came Into My Life untuk grup rock asal Jerman, Scorpions, yang dirilis pada 1996.

Selain dikenal sebagai musisi, James F. Sundah juga aktif memperjuangkan hak cipta untuk mendorong kesejahteraan para pencipta lagu. Dia sering menyuarakan pentingnya tata kelola royalti yang adil bagi para pencipta lagu dan insan musik Tanah Air.

Dalam beberapa bulan terakhir, kondisi kesehatan James F. Sundah terus menurun akibat kanker paru-paru yang dideritanya. Ia sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit di New York akibat penyakit yang dideritanya.