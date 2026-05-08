James F Sundah, Pencipta Lagu Lilin Lilin Kecil, Meninggal Dunia

James F Sundah meninggal dunia. (Instagram: lia_jamesfsundah)
JawaPos.com - Kabar duka datang dari James F Sundah. Pencipta lagu Lilin Lilin Kecil itu meninggal dunia pada Kamis (7/5) kemarin di New York.
Kabar duka tersebut diungkapkan ke publik oleh istri mendiang James F Sundah, Lia Sundah Suntoso, dalam unggahan di akun media sosialnya.
"Dengan duka cita dan cinta yang mendalam, kami mengumumkan berpulangnya James F. Sundah, suami, ayah, sahabat, dan penulis lagu Indonesia yang ternama. James meninggal dunia dengan tenang di New York pada Kamis, 7 Mei 2026 pukul 11:28 pagi," demikian unggahan istri almarhum.
Dia mengungkap bahwa James F. Sundah dikenal sekaligus dihormati di industri musik Tanah Air berkat karyanya yang terkenal berjudul Lilin-Lilin Kecil.
James juga punya kontribusi memperjuangkan Undang-Undang Hak Cipta untuk pencipta di Indonesia.
Kabar meninggalnya James F Sundah juga disampaikan oleh musisi Addie MS melalui unggahannya di media sosial.
"Selamat jalan, James F. Sundah. Terima kasih atas semua karyamu yang sangat mewarnai musik Indonesia dan menginspirasi sesama pencipta lagu maupun pendengarnya," tulis Addie MS.
Addie MS juga mengenang lagu Lilin Lilin Kecil salah satu karya almarhum. Menurutnya, lagu itu diaransemen oleh Jockie Soerjoprajogo dan dinyanyikan oleh Chrisye.
"Kini, mereka semua sudah bersemayam di keabadian. Semoga mereka bahagia di sisi Allah SWT. Amin," doa Addie MS.
