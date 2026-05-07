Meuthia Nabila
Kamis, 7 Mei 2026 | 20.21 WIB

Kim Seon Ho Menanggapi Pertanyaan Tentang Kontroversi Pajak Saat Konferensi Pers

Kim Seon Ho di konferensi pers variety show 'Bonjour Bakery'./X @KIMSEONHO_offcl

JawaPos.com - Aktor Kim Seon Ho memberikan jawaban yang agak melenceng, dari topik ketika ditanya tentang perasaannya kembali ke dunia hiburan setelah kontroversi pajaknya.

Pernyataan Kim Seon Ho tersebut dinyatakan dalam konferensi pers, untuk variety show Coupang Play 'Bonjour Bakery' diadakan di Community House Masil di Distrik Jung, Seoul (6/5). 

Awal tahun ini, Kim Seon Ho terlibat dalam tuduhan pengalihan pendapatan dan kemungkinan penggelapan pajak, melalui sebuah agensi milik keluarga yang hanya dikelola oleh satu orang. 

Saat itu, ia mengeluarkan permintaan maaf publik, dengan menyatakan, “Sebagai langkah antisipasi, untuk memperbaiki kesalahan manajemen perusahaan saya yang kurang berpengalaman sebelumnya."

"Saya telah mengembalikan semua penggunaan kartu perusahaan, gaji keluarga, dan kendaraan perusahaan di masa lalu. Saat ini saya sedang melanjutkan proses penutupan perusahaan tersebut.”

Konferensi pers tersebut, menandai penampilan publik resmi pertamanya sejak kontroversi tersebut, seperti yang dikutip dari Allkpop. 

Ketika ditanya terkait kontroversi baru-baru ini, ia menjawab, “Ini adalah program di mana kita memberi dan menerima penyembuhan." 

"Ini adalah pekerjaan yang sangat bermakna, jadi saya memberikan yang terbaik." 

"Untuk memberikan penyembuhan kepada para lansia, kita harus mendekatinya dengan pola pikir bahwa merekalah tokoh utamanya. Saya melakukan yang terbaik setiap saat.” 

Alih-alih memberikan pernyataan tambahan atau klarifikasi lebih lanjut terkait pajak, ia fokus pada pendekatannya terhadap program tersebut.

