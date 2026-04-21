Kim Seon Ho, Lee Ki Taek Buka Toko Dessert Khusus Lansia? Simak Keseruannya dalam Acara Variety ‘Bonjour Bakery’

Kim Hee Ae, Cha Seung Won, Kim Seon Ho, dan Lee Ki Taek. Sumber foto: Soompi
JawaPos.com - Variety show Korea Bonjour Bakery yang tayang pada 8 Mei pukul 4 sore telah merilis poster grup pertamanya, dimana akan diperankan Kim Seon Ho.
Dilansir dari Soompi, Selasa (21/4), Bonjour Bakery menjadi acara variety bertema memasak yang menenangkan, berpusat pada kafe dessert Prancis pertama di Korea untuk para lansia.
Nantinya kue-kue dibuat menggunakan bahan-bahan local, dimana acara ini dibintangi oleh Kim Hee Ae, Cha Seung Won, Kim Seon Ho, dan Lee Ki Taek.
Dalam poster tersebut, keempat anggota pemeran berdiri berdampingan di depan pintu hijau cerah, memancarkan rasa nyaman dan keakraban yang membangkitkan kehangatan keluarga yang erat.
Adapun tim dapur yang bertugas menciptakan hidangan penutup tak terlupakan untuk para tamu lansia yaitu Cha Seung Won.
Untuk pertama kalinya ia terjun ke dunia pembuatan kue, bersama anggota termuda yang energik dan penuh semangat, Lee Ki Taek.
Kegiatan mereka mengisyaratkan rangkaian hidangan panggang segar istimewa, seperti kue-kue yang ditampilkan dalam poster.
Sementara itu, tim layanan pelanggan menampilkan Kim Hee Ae sebagai manajer umum elegan dan karismatik yang memimpin toko roti.
Akan ada Kim Seon Ho sebagai barista yang ramah dan penuh perhatian, siap menjadi cucu kesayangan kafe tersebut.
Adapun detail yang sangat menarik perhatian adalah papan di pintu masuk bertuliskan, "Hanya tamu berusia 65 tahun ke atas yang diperbolehkan masuk."
