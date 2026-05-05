Tanggapan Richard Lee Usai Sertifikat Mualaf Miliknya Dicabut

JawaPos.com - Dokter kecantikan Richard Lee memberikan tanggapan setelah sertifikat mualaf dirinya dicabut oleh Mualaf Center Indonesia.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya yang dibantu oleh admin, Richard Lee menyatakan bahwa dirinya menghargai keputusan yang telah dijatuhkan, yaitu berupa pencabutan sertifikat mualaf.

"Kami menghargai setiap proses dan keputusan yang ada. Bagi kami, keyakinan adalah perjalanan pribadi antara manusia dan Tuhan, bukan sekadar label atau dokumen," tulis Richard Lee.

Seteru Dokter Detektif atau Doktif itu mengatakan, pencabutan sertifikat mualaf terhadapnya tidak mengubah apa pun dalam hidup Richard Lee. Pasalnya, dia tetap dengan pendiriannya berusaha konsisten di jalan kebaikan dan kebenaran.

"Dr. Richard tetap fokus menjalani hidup dengan nilai yang baik, berbuat yang terbaik untuk orang lain, dan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik," ungkapnya.

Richard Lee tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan untuknya selama ini.

Sebelumnya, Mualaf Center Indonesia memutuskan mencabut sertifikat mualaf yang sempat diberikan kepada Richard Lee. Ada tiga alasan kenapa sertifikat mualaf Richard Lee dicabut oleh Mualaf Center Indonesia.