Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Abdul Rahman
Selasa, 5 Mei 2026 | 20.12 WIB

Tanggapan Richard Lee Usai Sertifikat Mualaf Miliknya Dicabut

dr. Richard Lee

JawaPos.com - Dokter kecantikan Richard Lee memberikan tanggapan setelah sertifikat mualaf dirinya dicabut oleh Mualaf Center Indonesia.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya yang dibantu oleh admin, Richard Lee menyatakan bahwa dirinya menghargai keputusan yang telah dijatuhkan, yaitu berupa pencabutan sertifikat mualaf.

"Kami menghargai setiap proses dan keputusan yang ada. Bagi kami, keyakinan adalah perjalanan pribadi antara manusia dan Tuhan, bukan sekadar label atau dokumen," tulis Richard Lee.

Seteru Dokter Detektif atau Doktif itu mengatakan, pencabutan sertifikat mualaf terhadapnya tidak mengubah apa pun dalam hidup Richard Lee. Pasalnya, dia tetap dengan pendiriannya berusaha konsisten di jalan kebaikan dan kebenaran.

"Dr. Richard tetap fokus menjalani hidup dengan nilai yang baik, berbuat yang terbaik untuk orang lain, dan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik," ungkapnya.

Richard Lee tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan untuknya selama ini.

Sebelumnya, Mualaf Center Indonesia memutuskan mencabut sertifikat mualaf yang sempat diberikan kepada Richard Lee. Ada tiga alasan kenapa sertifikat mualaf Richard Lee dicabut oleh Mualaf Center Indonesia.

Pertama, sertifikat tersebut tidak digunakan untuk mengurus berkas atau dokumen pribadi seperti mengganti agama pada kolom KTP atau sejenisnya.

Editor: Abdul Rahman
Tags
Artikel Terkait
Meski Sertifikat Mualaf Dicabut, Richard Lee Tetap Seorang Muslim - Image
Entertainment

Meski Sertifikat Mualaf Dicabut, Richard Lee Tetap Seorang Muslim

Selasa, 5 Mei 2026 | 15.02 WIB

3 Alasan Sertifikat Mualaf Richard Lee Dicabut - Image
Entertainment

3 Alasan Sertifikat Mualaf Richard Lee Dicabut

Selasa, 5 Mei 2026 | 12.48 WIB

Penyidik Polda Metro Jaya Perpanjang Penahanan Dokter Richard Lee Selama 40 Hari - Image
Kasuistika

Penyidik Polda Metro Jaya Perpanjang Penahanan Dokter Richard Lee Selama 40 Hari

Kamis, 2 April 2026 | 00.35 WIB

Terpopuler

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis - Image
1

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis

2

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

3

Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib

4

Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

5

18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

6

Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini

7

10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif

8

Mantan Kiper Persebaya Surabaya Buka Suara! Dimas Galih Ungkap Kondisi Ruang Ganti PSBS Biak

9

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

10

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore