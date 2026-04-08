Sistem Poin dan Kompetisi, Cara Atta Halilintar Mendidik Anak

Atta Halilintar lulus SMA./instagram: attahalilintar
JawaPos.com - YouTuber Atta Halilintar berusaha mendidik anak-anaknya dengan sejumlah nilai positif untuk menjadi bekal bagi mereka di kehidupan masa yang akan datang.
Ameena dan Azzura, kedua putri Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, tidak hanya diajarkan pengetahuan umum, tapi juga dibekali dengan ilmu pengetahuan agama. Mereka diajarkan doa, dzikir, hingga surat surat pendek di dalam Alquran.
Menariknya, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah punya cara agar anak-anaknya mau belajar dengan giat tanpa merasa terbebani. Pasangan ini menerapkan pemberian reward ke anak supaya mereka lebih bersemangat dalam belajar.
"Reward-nya dalam bentuk poin. Dengan poin itu, mereka bisa tukar dengan mainan atau jajan," ujar Atta Halilintar saat ditemui di bilangan Senayan Jakarta, Selasa (7/4).
Menurut Atta Halilintar, sistem ini juga mendidik anak untuk mendapatkan sesuatu tidak yang gratis. Hal itu mengajarkan anak harus melakukan usaha ketika ingin mendapatkan sesuatu.
"Mereka dari kecil diajarkan, kalau pengen sesuatu harus ada usahanya. Itu baik untuk mereka di kemudian hari," ujar Atta Halilintar.
Selain menerapkan reward dengan sistem poin, Atta juga menerapkan kompetisi untuk anak-anaknya supaya mereka senang dan giat dalam belajar.
"Aku buat target buat anak-anakku, jadi mereka berlomba satu sama lain: 'Aku ngafalin ini, aku ngafalin itu'," kata Atta.
Dengan membuat proses belajar dalam sistem perlombaan, kedua anaknya saling berlomba untuk menghafal atau menjalankan tantangan saat belajar. Dan hal itu juga membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan.
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven