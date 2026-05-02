Abdul Rahman
Sabtu, 2 Mei 2026 | 15.34 WIB

Nourah Singgung Anak Hasil Perselingkuhan, Tamara Bleszynki Kesal dan Nilai Sudah Keterlaluan

Tamara Bleszynski saat berkunjung ke kantor Jawa Pos, Jakarta, Selasa (26/6).

JawaPos.com - Perseteruan antara Nourah Sheivirah dengan Tamara Bleszynki kembali menjadi sorotan publik. Terbaru, Nourah menulis pernyataan di media sosial menyinggung soal anak hasil perselingkuhan, sampai membuat ibu kandung Teuku Rassya itu bereaksi.

Dalam unggahannya di Instagram yang kemudian diunggah ulang oleh akun gosip_danu, Tamara Bleszynski menilai pernyataan Nourah sudah keterlaluan dengan memfitnah dirinya.

"Aku bukanlah orang berada ataupun pintar. Tapi aku tahu kau sudah berlebihan dan sudah bisa sebenarnya aku tuntut kamu dengan UUD yang berlaku di tanah air," tulis Tamara Bleszynski.

Kekecewaan Tamara terhadap Nourah tidak membuatnya lantas menempuh upaya hukum. Tamara mengaku tidak akan memperpanjang permasalahan atas fitnahan Nourah yang diyakini memang dialamatkan kepada dirinya.

"Bukan hanya kamu memfitnah anakku, kamu juga mengancam aku dan anakku. Tapi untungnya aku bukanlah sepertimu. Kumaafkan kamu. Salam sayang, Tamara & Kenzou," ungkap Tamara Bleszynski.

Pernyataan Tamara tersebut menanggapi sindiran Nourah yang diyakini dialamatkan kepada dirinya setelah menyinggung soal anak hasil perselingkuhan.

"Mau nggak dia aku katain kalau anaknya hasil perselingkuhan???!!! Gimana perasaannya sebagai seorang ibu???," kata Nourah.

Sindiran Noura terhadap Tamara sudah beberapa kali terjadi setelah netizen melayangkan cibiran ke Noura di momen pernikahan Teuku Rassya dan Cleantha Islan, beberapa waktu lalu.

Nourah panen cibiran netizen di media sosial setelah Tamara terlihat sebagai tamu undangan di acara pernikahan Teuku Rassya- Cleantha Islan. Nourah tidak terima dengan cibiran netizen.

