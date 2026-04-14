5 Cara Mudah Introvert Menjalin Pertemanan Tanpa Harus Banyak Bicara, Apalagi Merasa Canggung

JawaPos.com - Menurut beberapa penelitian oleh Universitas Brigham Young, pertemanan sangat penting untuk kebahagiaan dan kesehatan seseorang, tidak peduli apa kepribadian Anda, ekstrovert atau introvert.



Tentu, mendengar kata pertemanan, persahabatan, atau bersosialisasi rasanya seperti mimpi buruk. Apalagi menjalin pertemanan, bukanlah hal yang mudah.



Tapi, Anda tidak perlu khawatir, karena dilansir JawaPos.com dari fastcompany pada Selasa (14/4), ada lima cara mudah menjalin pertemanan bagi seorang introvert tanpa perlu banyak bicara, apalagi merasa canggung. Selamat mencoba!.



1. Hilangkan Tekanan



Cara pertama adalah mengelola pikiran. Ketika pemberitaan menyiarkan sekitar 50 persen orang di seluruh dunia merasa kesepian, tapi Anda yang introvert dapat membedakan antara kesepian dan kesendirian bukan?



Jadi, jangan tertekan atas pemberitaan tersebut. Kesepian dan sendirian, semuanya tentang kendali. Seorang introvert tidak menjadi kesepian hanya karena menghabiskan waktu sendirian.



Ingatkan pada diri Anda sendiri bahwa tidak semua orang harus menjadi ekstrovert dan memiliki banyak teman di banyak tempat. Tanyakan pada diri sendiri apakah Anda senang sendirian atau Anda ingin menambah beberapa teman? Lalu, validasi preferensi Anda tersebut jika ingin memulai suatu hubungan lagi.



2. Temukan Minat Bersama



Cara pasti untuk seorang introvert merasa lebih terhubung ialah dengan menemukan orang-orang yang memiliki minat sama. Hal tersebut akan memberikan Anda dasar yang kuat untuk terhubung dan memulai percakapan.



Bukankah pengalaman bersama menciptakan peluang untuk menjalin ikatan dan persahabatan yang mengalir secara alami? Jadi, temukan orang-orang Anda melalui minat dan aktivitas bersama.



3. Fokus pada Tugas



Seorang introvert sulit menjalin koneksi yang kurang terstruktur dan disertai dengan ambiguitas dari sekadar bersosialisasi. Tapi, ketika terlibat dalam suatu tugas bersama orang lain, maka hal tersebut dapat memberikan peluang luar biasa untuk membangun hubungan.



Ketika Anda terlibat dalam tugas bersama orang lain, Anda akan secara alami bercakap-cakap, saling menyemangati, dan mengenal orang lain. Interaksi seperti ini dapat menjadi dasar persahabatan dan hubungan yang berkelanjutan.



Jadi, terlibatlah ketika ada tugas yang harus diselesaikan serta kesempatan untuk bekerja berdampingan dengan orang lain.



4. Dengarkan, Berempati, dan Bersikaplah Ingin Tahu



Sebagai introvert tentu Anda pandai mendengarkan. Manfaatkan kekuatan Anda ini saat bersama orang lain, karena perhatian menjadi sumber daya yang langka saat ini.



Manfaatkan juga daya empati Anda. Pertimbangkan apa yang dipikirkan orang lain serta apa yang dirasakannya. Itu adalah jalan pintas membangun hubungan, karena orang lain akan merasa kalau Anda selaras dengan mereka.



Lalu, manfaatkan rasa ingin tahu untuk memulai percakapan dan menciptakan koneksi saat Anda benar-benar tertarik pada orang lain. Ajukan pertanyaan lanjutan dan tanyakan tentang pengalaman mereka.



Tidak lupa, Anda juga perlu berbagi tentang diri Anda sendiri supaya mereka tidak merasa seperti Anda sedang menginterogasi mereka. Semua perilaku tersebut akan membuat interaksi menjadi mudah dan bermakna.



5. Temukan Kelompok



Cara berikutnya, yaitu temukan kelompok, karena sering kali saat Anda berdua saja dengan orang lain, situasi menjadi lebih sulit untuk memulai percakapan dan menjaga interaksi tetap mengalir.



Jadi, dengan berada dalam sebuah kelompok, Anda dapat berbagi beban tersebut dan mengandalkan orang lain untuk membantu menjaga semuanya tetap berjalan.



Tapi, perlu dicatat, temukan atau bentuk kelompok yang sesuai dengan Anda untuk proses terhubung dan berinteraksi.



Dari semua cara tersebut, hal yang paling penting sebelum memulai pertemanan adalah terlebih dahulu berteman dengan diri sendiri.