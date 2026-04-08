Ahmad Dhani Bongkar Rahasia Sukses Dewa 19 di Hadapan Para Peserta The Icon Indonesia

Jumpa pers The Icon Indonesia. (Abdul Rahman/JawaPos.com)
JawaPos.com - Musisi Ahmad Dhani mengungkapkan rahasia sukses Dewa 19 yang berhasil melambung tinggi di industri musik Tanah Air dan termasuk salah satu dari sedikit grup musik dari masa lalu yang eksis hingga sekarang.
Di hadapan 24 peserta The Icon Indonesia dalam sesi jumpa pers di bilangan Senayan, Jakarta, belum lama ini, Ahmad Dhani menyatakan kunci sukses Dewa 19 terletak pada keseriusan dalam bermusik.
Keseriusan dalam bermusik itu ditunjukkan dengan terus memikirkan ide-ide kreatif setiap hari dan kemudian dituangkan dalam bentuk karya.
Ahmad Dhani mengaku, pada awal karier, dirinya tidak pernah bersenang-senang di tempat hiburan malam. Sebaliknya, hampir seluruh waktunya digunakan untuk berpikir dan menghasilkan karya.
"Saya selalu bilang ke Al, El, dan Dul, saya dulu masih muda dari umur belasan tahun nggak pernah dugem. Setiap hari bapak di musik, terus rekaman, rekaman, dan rekaman," kata Ahmad Dhani.
Menurut suami Mulan Jameela itu, melakukan rekaman dan mengeluarkan karya menjadi faktor penentu apakah seorang musisi atau grup musik akan bisa terus eksis, dikenal, bahkan dikenang oleh para penggemarnya.
Ahmad Dhani menyarankan para peserta The Icon Indonesia untuk tidak berhenti belajar dan terus berkarya di industri musik meski ajang kompetisi yang akan tayang di SCTV mulai Senin, 13 April 2026, telah selesai nantinya.
Ahmad Dhani meminta mereka untuk selalu berpikir dan membuat karya.
"Bikin album terus dan setiap albumnya harus sukses. Jangan album pertama sukses, album kedua tidak sukses. Album pertama harus sukses, album kedua harus sukses, album ketiga juga harus sukses. Minimal 4 album dan semuanya harus sukses. Tidak mudah memang," ungkap Ahmad Dhani.
