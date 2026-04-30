Icha Yang, Penyanyi Mandarin Tampil Memukau di Panggung Internasional

Penyanyi Icha Yang. (istimewa)
JawaPos.com - Icha Yang, penyanyi asal Jember, Jawa Timur, berhasil mencuri perhatian publik saat bernyanyi di panggung internasional lewat penampilannya di stasiun televisi ternama Hunan TV di Tiongkok, melalui program Qing Chun Chuang·Ge.
Kala itu, Icha Yang tampil elegan memancarkan pesonanya dan tampil memukau ketika menyanyikan lagu-lagu Mandarin. Dengan suara merdu yang khas dan teknik vokal matang, Icha Yang mampu membawakan lagu Mandarin dengan sangat baik hingga mendapat apresiasi dari penonton lintas negara.
Tak hanya suara, penampilan panggungnya yang anggun dan parasnya yang menawan turut menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton. Itu.membuat nama Icha Yang jadi semakin dikenal banyak orang di luar negeri.
Penampilan Icha Yang berhasil membius ribuan penonton yang hadir dan mereka yang menyaksikan melalui layar kaca. Sosoknya disorot karena Icha Yang termasuk dari sedikit penyanyi asal Indonesia yang berhasil tampil di Hunan TV.
Icha Yang mengungkapkan bahwa kecintaannya pada musik, khususnya lagu Mandarin, sejatinya sudah muncul sejak lama saat masih usia anak-anak.
"Saya ingin memperkenalkan lagu Mandarin agar bisa diterima oleh semua kalangan, termasuk di Indonesia," ungkap Icha Yang dalam keterangannya.
Meski sangat bagus saat menyanyikan lagu-lagu Mandarin, Icha Yang ternyata tidak ada keturunan Tionghoa sama sekali. Dia mempelajari lagu-lagu Mandarin berangkat dari rasa penasaran dan kemudian lahir rasa suka, bahkan cinta.
Icha Yang mengakui awalnya tidak mudah belajar menyanyikan lagu-lagu Mandarin. Namun seiring berjalannya waktu, dia mulai terbisa dan terus ditekuninya.
"Awalnya tidak mudah menyanyikan lagu-lagu Mandarin karena aku tidak memiliki keturunan Tionghoa sama sekali. Tapi justru disitu tantangannya dan aku sangat menikmatinya," ujar Icha Yang.
