Viral Kasus Penganiayaan, Mantan Istri Andre Taulany Polisikan Akun Niadamanik7

JawaPos.com - Rien Wartia Trigina alias Erin, mantan istri Andre Taulany, merasa telah difitnah dan nama baiknya tercoreng usai viral kasus dugaan penganiaan dilakukannya terhadap asisten rumah tangga (ART) berinisial H.

Erin tentu saja tidak tinggal diam. Dia pun menunjuk kuasa hukum dan kemudian membuat laporan polisi ke Polres Metro Jakarta Selatan, tadi malam, Rabu (29/4) sampai dengan hari ini, Kamis waktu dini hari.

Erin melaporkan akun media sosial inisial ND diduga Niadamanik7 setelah akun tersebut mengunggah dugaan kekerasan fisik dan penganiayaan dilakukan Erin terhadap ART-nya. Erin secara tegas membantah melakukan kekerasan fisik terhadap ART H dan justru menudingnya memiliki perilaku buruk.

"Malam ini kami membuat laporan terkait pencemaran nama baik dan fitnah terhadap klien kami, yang mana dalam hal ini Mbak Erin dikatakan melakukan penganiayaan, kekerasan, padahal itu semua tidak benar," kata Siti Hajar selaku kuasa hukum Erin di Polres Metro Jakarta Selatan, Kamis (30/4) waktu dini hari.

Sang pengacara menegaskan bahwa Erin dalam hal ini bukanlah pelaku, melainkan korban fitnah dan nama baiknya dicemarkan dengan adanya unggahan oleh akun Niadamanik7 di platform media sosial Threads.

"Justru klien kami yang menjadi korban fitnah dan pencemaran nama baik," ujar pengacara Erin.

Erin melaporkan akun media sosial tersebut dengan Pasal 433, 434, dan 441 KUHP terkait fitnah dan pencemaran nama baik dengan pemberatan. Adapun ancaman hukumannya maksimal 5 tahun penjara.

Sebelumnya, akun niadamanik7 di media sosial Threads membongkar dugaan penganiayaan dilakukan Erin terhadap ART berinisial H. Dalam unggahan tersebut, dia mengunggah foto yang memperlihatkan sosok ART Erin saat berada di depan rumah. H menggunakan kaos warna merah dan penampakannya terlihat masih muda.