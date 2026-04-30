Netizen Menyebut, Erin Mantan Istri Andre Taulany Mencekik, Tendang, hingga Ancam ART dengan Pisau

Mantan istri Andre Taulany, Rien Wartia Trigina alias Erin. (Instagram: erintaulany)
JawaPos.com - Para pengguna media sosial dikejutkan oleh pengakuan salah satu akun di Threads, menyatakan bahwa mantan istri Andre Taulany, Rien Wartia Trigina alias Erin, melakukan dugaan penganiayaan terhadap asisten rumah tangga (ART) berinisial H.
Yang membongkar dugaan penganiayaan diduga dilakukan Erin terhadap ART berinisial H adalah pengguna media sosial niadamanik7. Dalam unggahannya tersebut, dia mengunggah foto memperlihatkan sosok ART Erin berinisial H saat berada di depan rumah. H menggunakan kaos warna merah dan penampakannya terlihat masih muda.
"Ini ART yang dianiaya sama Erin mantan istri Andre Taulany, ini di depan rumah Andre Taulany, kasihan dia dianiaya, gaji, HP, dan bajunya ditahan. Sekarang dia lagi melapor ke Polres, tolong dia ya pak polisi," demikian keterangan dalam foto yang dibagikannya, kemarin.
Akun tersebut memberikan bocoran terkait kejadian tak menyenangkan dialami ART H atas perlakuan Erin. H kabarnya mendapat perlakuan ditendang, dicekik, bahkan mendapat pengancaman dengan menggunakan senjata tajam.
"Tolong bantu up teman-teman, ini terjadi penganiayaan di rumah Erin mantan istri Andre Taulany. HP-nya dibanting, bajunya masih ditahan, gajinya masih ditahan," tulisnya.
"Apa iya wanita ini nggak bisa disenggol hukum karena dia bilang polisi, pejabat semua temannya, dan dia orang hebat, sampai menganiaya pembantunya, mencekik, mengancam dengan pisau, menendang, memukul kepala ART-nya, menahan gajinya, menghancurkan hp ART-nya...," imbuhnya.
Pengguna akun tersebut memviralkan kejadian tidak menyenangkan dialami H untuk tujuan supaya proses hukum dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Apa iya hukum di negeri kita selemah itu? Aku rasa tidak, karena aku tahu didampingi polisi untuk melapor ke Polres. Semoga pak polisi kita benar-benar memberi efek jera pada orang-orang yang merasa kebal hukum di negeri ini," katanya.
Kabar Erin mantan istri Andre Taulany dilaporkan asisten rumah tangga (ART) berinisial H ke Polres Metro Jakarta Selatan usai dia mengalami kekerasan fisik dibenarkan oleh Joko Adi Wiyono selaku Kepala Seksi (Kasi) Humas Polres Metro Jakarta Selatan. Menurutnya, H membuat laporan polisi pada Rabu (29/4) waktu dini hari.
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa
Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban
11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta
Terkendala Lahan dan Faktor Teknis, 7 Koperasi Merah Putih di Sukoharjo Jawa Tengah Belum Dibangun