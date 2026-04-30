Netizen Menyebut, Erin Mantan Istri Andre Taulany Mencekik, Tendang, hingga Ancam ART dengan Pisau

JawaPos.com - Para pengguna media sosial dikejutkan oleh pengakuan salah satu akun di Threads, menyatakan bahwa mantan istri Andre Taulany, Rien Wartia Trigina alias Erin, melakukan dugaan penganiayaan terhadap asisten rumah tangga (ART) berinisial H.

Yang membongkar dugaan penganiayaan diduga dilakukan Erin terhadap ART berinisial H adalah pengguna media sosial niadamanik7. Dalam unggahannya tersebut, dia mengunggah foto memperlihatkan sosok ART Erin berinisial H saat berada di depan rumah. H menggunakan kaos warna merah dan penampakannya terlihat masih muda.

"Ini ART yang dianiaya sama Erin mantan istri Andre Taulany, ini di depan rumah Andre Taulany, kasihan dia dianiaya, gaji, HP, dan bajunya ditahan. Sekarang dia lagi melapor ke Polres, tolong dia ya pak polisi," demikian keterangan dalam foto yang dibagikannya, kemarin.

Akun tersebut memberikan bocoran terkait kejadian tak menyenangkan dialami ART H atas perlakuan Erin. H kabarnya mendapat perlakuan ditendang, dicekik, bahkan mendapat pengancaman dengan menggunakan senjata tajam.

"Tolong bantu up teman-teman, ini terjadi penganiayaan di rumah Erin mantan istri Andre Taulany. HP-nya dibanting, bajunya masih ditahan, gajinya masih ditahan," tulisnya.

"Apa iya wanita ini nggak bisa disenggol hukum karena dia bilang polisi, pejabat semua temannya, dan dia orang hebat, sampai menganiaya pembantunya, mencekik, mengancam dengan pisau, menendang, memukul kepala ART-nya, menahan gajinya, menghancurkan hp ART-nya...," imbuhnya.

Pengguna akun tersebut memviralkan kejadian tidak menyenangkan dialami H untuk tujuan supaya proses hukum dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Apa iya hukum di negeri kita selemah itu? Aku rasa tidak, karena aku tahu didampingi polisi untuk melapor ke Polres. Semoga pak polisi kita benar-benar memberi efek jera pada orang-orang yang merasa kebal hukum di negeri ini," katanya.