Habib Mahdi Ancam Buka Aib Syekh Ahmad Al Misry Jika Lakukan Klarifikasi Lagi

Syekh Ahmad Al Misry dikaitkan netizen sebagai tokoh agama inisial SAM, diduga melakukan pelecehan seksual sesama jenis. (Instagram: ahmad_almisry2
JawaPos.com - Habib Mahdi meminta Syekh Ahmad Al Misry mengikuti proses hukum yang berlaku terkait kasus dugaan pelecehan seksual sesama jenis terhadap sejumlah santri, tanpa perlu melakukan klarifikasi lagi.
Jika pihak Ahmad Al Misry masih nekat melakukan klarifikasi untuk tujuan melakukan pembelaan diri di luar proses hukum, Habib Mahdi mengaku akan membongkar aib yang bersangkutan lebih dalam lagi dengan memperlihatkan fakta.
"Saya akan serang anda dengan data. Tapi kalau seandainya anda diam, anda hadapi secara hukum, ya sudah kita ikuti proses hukum di Mabes Pori, nanti di kejaksaan serta di pengadilan. Saya gitu aja, saya simpel-simpel aja kok,"papar Habib Mahdi.
Dia getol melawan Syekh Ahmad Al Misry dengan tujuan supaya ada efek jera dan menjadi pembelajaran berharga bagi yang bersangkutan dan siapa pun, termasuk para tokoh agama.
Baca Juga:Raffi Ahmad Tak Mau Pusing dengan Komentar Miring Usai Sambangi Lokasi Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur
Habib Mahdi meminta para tokoh agama jangan sampai menyalahgunakan kewenangan dan power yang mereka miliki untuk melakukan tindakan yang berlawanan dengan nilai-nilai keislaman hanya demi mengikuti hawa nafsu.
"Saya berharap yang terbaik aja lah ya, agar ini menjadi efek jera. Bukan kepada yang bersangkutan saja sih sebetulnya, tapi kepada semua. Jangan main-main lagi sama orang susah, jangan main-main lagi sama santri, jangan main-main lagi sama anak-anak kecil," paparnya.
Habib Mahdi berharap Syekh Ahmad Al Misry dijatuhi hukuman sesuai dengan kadar kesalahannya. Dia tidak berharap pria asal Mesir itu dijatuhi hukuman lebih berat dari kesalahan yang telah dia lakukan.
Sebelumnya, penyidik Bareskrim Polri menetapkan Syekh Ahmad Al-Misry sebagai tersangka atas kasus dugaan pelecehan seksual sesama jenis terhadap sejumlah santri.
Syekh Ahmad Al Misry dilaporkan sejumlah korban melalui kuasa hukumnya ke Bareskrim Polri pada penghujung tahun 2025. Laporannya teregister dengan nomor LP/B/586/XI/2025/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 28 November 2025.
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban