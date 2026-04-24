Abdul Rahman
Sabtu, 25 April 2026 | 00.11 WIB

Kubu Habib Mahdi Mendapat Ancaman dari Pihak Syekh Ahmad Al Misry, Termasuk Oki Setiana Dewi

Brand Ambassador Persada Indonesia Ustadah Oki Setiana Dewi.

JawaPos.com - Kasus pelecehan seksual sesama jenis yang diduga dilakukan Syekh Ahmad Al Misry ditangani Bareskrim Polri. Proses hukum atas kasus tersebut kini telah menetapkan penceramah asal Mesir itu menjadi tersangka.

Saat kasus dugaan pelecehan masih bergulir di luar proses hukum, kabarnya terdapat sejumlah ancaman dilakukan pihak Syekh Ahmad Al Misry terhadap sejumlah orang di kubu Habib Mahdi.

Perlu diketahui bahwa Habib Mahdi adalah pemuka agama yang garang melakukan perlawanan terhadap Syekh Ahmad Al Misry yang diduga berkali-kali melakukan pelecehan seksual terhadap sejumlah santri terhitung sejak tahun 2017 hingga 2025.

Habib Mahdi mengungkapkan, sejumlah orang di barisannya yang menuntut adanya kejelasan atas kasus ini mendapat beberapa ancaman dari pihak Syekh Ahmad Al Misry.

Mulai memaksa saksi untuk mengaku dipaksa olehnya pada saat berkumpul di rumah Kiai Khalil Nafis, hingga ancaman pembunuhan.

"Waktu tabayun di kediaman Kiai Khalil Nafis itu, Kang Rasyid itu dibilang, 'saya bunuh kamu.' Dan nggak lama kemudian Kang Rasyid meninggal dunia," tuturnya.

Oki Setiana Dewi yang kabarnya juga sempat ikut mendalami kasus dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan Syekh Ahmad Al Misry, juga mendapat ancaman.

"Oh, dia juga dapat. Ustadzah Oki itu dapat ancaman minggu kemarin. Melalui Alif, asisten Syekh Ahmad Al Misry, meminta kepada anak-anak Indonesia di Mesir untuk melacak di mana alamatnya, di mana rumahnya," kata Habib Mahdi.

Oki Setiana Dewi merasa berkepentingan untuk mengungkap dugaan pelecehan seksual sesama jenis dilakukan Syekh Ahmad Al Misry setelah ada orang dekatnya yang anaknya kabarnya menjadi korban.

Artikel Terkait
Syekh Ahmad Al Misry Jadi Tersangka Pelecehan Seksual, Ustadz Solmed Memintanya Pulang ke Tanah Air - Image
Entertainment

Syekh Ahmad Al Misry Jadi Tersangka Pelecehan Seksual, Ustadz Solmed Memintanya Pulang ke Tanah Air

Jumat, 24 April 2026 | 22.14 WIB

Tidak Pernah Bikin Pernyataan Memfitnah Rasulullah, Syekh Ahmad Al Misry Tantang Hadirkan Bukti - Image
Entertainment

Tidak Pernah Bikin Pernyataan Memfitnah Rasulullah, Syekh Ahmad Al Misry Tantang Hadirkan Bukti

Kamis, 23 April 2026 | 05.32 WIB

Syekh Ahmad Al Misry Tegas Membantah Lakukan Fitnah Terhadap Rasulullah-Imam Syafi'i - Image
Entertainment

Syekh Ahmad Al Misry Tegas Membantah Lakukan Fitnah Terhadap Rasulullah-Imam Syafi'i

Kamis, 23 April 2026 | 04.45 WIB

Terpopuler

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya! - Image
1

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

2

12 Spot Kuliner Bakso di Bandung yang Terkenal karena Tekstur Dagingnya yang Juara

3

10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional

4

12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung

5

Dana Desa Terpangkas untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Infrastruktur Sebagian Desa di Tulungagung Tak Sesuai Rencana

6

21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit

7

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

8

Pemkot Surabaya Buka Suara Terkait Rencana Penertiban Pasar Koblen

9

20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah

10

Lawan Arema FC Laga Terakhir Bruno Moreira? Intip Akhir Kontrak Kapten Persebaya Surabaya

