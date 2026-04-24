Kubu Habib Mahdi Mendapat Ancaman dari Pihak Syekh Ahmad Al Misry, Termasuk Oki Setiana Dewi

JawaPos.com - Kasus pelecehan seksual sesama jenis yang diduga dilakukan Syekh Ahmad Al Misry ditangani Bareskrim Polri. Proses hukum atas kasus tersebut kini telah menetapkan penceramah asal Mesir itu menjadi tersangka.

Saat kasus dugaan pelecehan masih bergulir di luar proses hukum, kabarnya terdapat sejumlah ancaman dilakukan pihak Syekh Ahmad Al Misry terhadap sejumlah orang di kubu Habib Mahdi.

Perlu diketahui bahwa Habib Mahdi adalah pemuka agama yang garang melakukan perlawanan terhadap Syekh Ahmad Al Misry yang diduga berkali-kali melakukan pelecehan seksual terhadap sejumlah santri terhitung sejak tahun 2017 hingga 2025.

Habib Mahdi mengungkapkan, sejumlah orang di barisannya yang menuntut adanya kejelasan atas kasus ini mendapat beberapa ancaman dari pihak Syekh Ahmad Al Misry.

Mulai memaksa saksi untuk mengaku dipaksa olehnya pada saat berkumpul di rumah Kiai Khalil Nafis, hingga ancaman pembunuhan.

"Waktu tabayun di kediaman Kiai Khalil Nafis itu, Kang Rasyid itu dibilang, 'saya bunuh kamu.' Dan nggak lama kemudian Kang Rasyid meninggal dunia," tuturnya.

Oki Setiana Dewi yang kabarnya juga sempat ikut mendalami kasus dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan Syekh Ahmad Al Misry, juga mendapat ancaman.

"Oh, dia juga dapat. Ustadzah Oki itu dapat ancaman minggu kemarin. Melalui Alif, asisten Syekh Ahmad Al Misry, meminta kepada anak-anak Indonesia di Mesir untuk melacak di mana alamatnya, di mana rumahnya," kata Habib Mahdi.