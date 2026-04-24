Abdul Rahman
Sabtu, 25 April 2026 | 00.43 WIB

Syekh Ahmad Al-Misry Melakukan Pelecehan Seksual di Sukabumi, Bandung, hingga Mesir

Syekh Ahmad Al-Misry. (Instagram: ahmad_almisry2)

JawaPos.com - Kasus pelecehan seksual sesama jenis yang diduga dilakukan Syekh Ahmad Al-Misry kabarnya terjadi secara berulang dengan korban sejumlah santri.

Syekh Ahmad Al-Misry kabarnya melakukan pelecehan terhadap sejumlah santrinya terhitung sejak 2017 dan sejumlah korban mengalami kejadian pelecehan sampai beberapa kali di sejumlah tempat berbeda.

Direktur PPA-PPO Bareskrim Polri, Brigjen Pol Nurul Azizah, mengungkapkan sejumlah lokasi yang diduga Syekh Ahmad Al-Misry pernah melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap sejumlah korbannya.

“Ada beberapa tempat yang menjadi TKP. Ada di Purbalingga, Sukabumi, Jakarta, Bandung, dan di Mesir,” ujar Nurul Azizah.

Abi Makki selaku perwakilan dari korban menyampaikan hal senada. Kasus pelecehan seksual ini terjadi secara berulang dilakukan Syekh Ahmad Al Misry terhadap santrinya.

"Para korban yang merupakan santri dilecehkan oleh SAM berulang di berbagai tempat," kata Abi Makki.

Bahkan, salah satu santri sempat menunjukkan ekspresi marah dan emosi yang dahsyat ketika menceritakan perlakuan tidak menyenangkan yang dialaminya. Korban tidak terima atas tindakan yang dilakukan Syekh Ahmad Al Misry kepada dirinya.

"Untuk lokasi atau tempat kejadiannya bermacam-macam, tapi yang paling mengerikan dilakukan di tempat ibadah," ujar Abi Makki.

Artikel Terkait
Kubu Habib Mahdi Mendapat Ancaman dari Pihak Syekh Ahmad Al Misry, Termasuk Oki Setiana Dewi - Image
Infotainment

Kubu Habib Mahdi Mendapat Ancaman dari Pihak Syekh Ahmad Al Misry, Termasuk Oki Setiana Dewi

Sabtu, 25 April 2026 | 00.11 WIB

Syekh Ahmad Al Misry Jadi Tersangka Pelecehan Seksual, Ustadz Solmed Memintanya Pulang ke Tanah Air - Image
Entertainment

Syekh Ahmad Al Misry Jadi Tersangka Pelecehan Seksual, Ustadz Solmed Memintanya Pulang ke Tanah Air

Jumat, 24 April 2026 | 22.14 WIB

Syekh Ahmad Al Misry Tegas Membantah Lakukan Fitnah Terhadap Rasulullah-Imam Syafi'i - Image
Entertainment

Syekh Ahmad Al Misry Tegas Membantah Lakukan Fitnah Terhadap Rasulullah-Imam Syafi'i

Kamis, 23 April 2026 | 04.45 WIB

Terpopuler

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya! - Image
1

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

2

12 Spot Kuliner Bakso di Bandung yang Terkenal karena Tekstur Dagingnya yang Juara

3

10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional

4

12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung

5

Dana Desa Terpangkas untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Infrastruktur Sebagian Desa di Tulungagung Tak Sesuai Rencana

6

21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit

7

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

8

Pemkot Surabaya Buka Suara Terkait Rencana Penertiban Pasar Koblen

9

20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah

10

Lawan Arema FC Laga Terakhir Bruno Moreira? Intip Akhir Kontrak Kapten Persebaya Surabaya

