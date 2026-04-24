Syekh Ahmad Al-Misry Melakukan Pelecehan Seksual di Sukabumi, Bandung, hingga Mesir

JawaPos.com - Kasus pelecehan seksual sesama jenis yang diduga dilakukan Syekh Ahmad Al-Misry kabarnya terjadi secara berulang dengan korban sejumlah santri.

Syekh Ahmad Al-Misry kabarnya melakukan pelecehan terhadap sejumlah santrinya terhitung sejak 2017 dan sejumlah korban mengalami kejadian pelecehan sampai beberapa kali di sejumlah tempat berbeda.

Direktur PPA-PPO Bareskrim Polri, Brigjen Pol Nurul Azizah, mengungkapkan sejumlah lokasi yang diduga Syekh Ahmad Al-Misry pernah melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap sejumlah korbannya.

“Ada beberapa tempat yang menjadi TKP. Ada di Purbalingga, Sukabumi, Jakarta, Bandung, dan di Mesir,” ujar Nurul Azizah.

Abi Makki selaku perwakilan dari korban menyampaikan hal senada. Kasus pelecehan seksual ini terjadi secara berulang dilakukan Syekh Ahmad Al Misry terhadap santrinya.

"Para korban yang merupakan santri dilecehkan oleh SAM berulang di berbagai tempat," kata Abi Makki.

Bahkan, salah satu santri sempat menunjukkan ekspresi marah dan emosi yang dahsyat ketika menceritakan perlakuan tidak menyenangkan yang dialaminya. Korban tidak terima atas tindakan yang dilakukan Syekh Ahmad Al Misry kepada dirinya.